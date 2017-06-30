Завтра в России завершится борьба с коррупцией / Союз журналистов готовит обращение в Госдуму

Журналистское сообщество всерьез озабочено новым «драконовским» законом, который вступит в силу завтра, 1 июля, и фактически поставит крест на борьбе с коррупцией. Как сообщила корреспонденту РИА «Новый День» руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоснова, в Союз поступило множество тревожных обращений от представителей прессы.

Как сообщал «Новый День», с 1 июля для СМИ наступит новая эпоха ограничений – вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за несогласованное разглашение персональных данных граждан. Изданиям будет позволено свободно публиковать только фамилию и должность героя материала, не вдаваясь в подробности о его прошлом, семейных связях, имущественном положении и так далее. Журналистские расследования о коррупционных схемах и преступлениях должностных лиц рискуют умереть как жанр.

«Мы собираем обращения и вырабатываем рекомендации, как жить в текущих условиях, поскольку законодательство в любом случае необходимо сейчас соблюдать. Закон есть закон. Но, так как это очень сильно усложняет жизнь журналистам, мы будем вынуждены обратиться в профильный комитет Госдумы – на основании тех документов, запросов, которые поступают», – сказала Голоснова. – Мы не обладаем законодательной инициативой, но мы имеем возможность подготовить обращение. Чтобы профильный комитет Государственной Думы уже рассмотрел и внес законопроект на рассмотрение».

Юрист также отметила, что новые условия могут повлечь массу страхов у работников СМИ. Некоторые до сих пор не в курсе, что поменялось законодательство.

«Сейчас мы рассылаем информацию. Но, к сожалению, журналисты – не юристы, не очень разбираются в тонкостях закона», – признала Голоснова.

Она не исключила в связи с этим череду предписаний и административных производств в отношении журналистов, редакций СМИ, так как практика ими не наработана.

«Закон есть закон. Но как с этим жить. В любом случае мы будем проводить круглые столы, юридический отдел Союза журналистов России готовит разъяснения. Они выйдут в следующем номере журнала «Журналистика и медиарынок». И также на следующей неделе будут доступны на нашем сайте», – добавила она.

Комментируя суть закона, Голоснова посоветовала журналистам с завтрашнего дня максимально возможно требовать согласия на сбор и обработку персональных данных. Ведь теперь даже описания личной жизни героя могут привести к штрафу. Однако для СМИ куда опаснее – предупреждение Роскомнадзора. Помимо финансовых проблем, есть риск аннулирования регистрации.

«За два предписания в течение одного года Роскомнадзор может обратиться с иском в суд с требованием о прекращении регистрации СМИ. Это одна из самых больших проблем», – констатировала юрист.

По ее словам, все функции по контролю за соблюдением законодательства в сфере обработке персональных данных будут переданы Роскомнадзору, и ведомство «очень внимательно будет следить за тем, каким образом это все соблюдается».

«К сожалению, – заключила Голоснова, – новым законом работа журналиста в сфере расследования может быть крайне ограничена. Даже если человек опубликовал о себе информацию в социальных сетях, о своей личной жизни, без согласия этого лица невозможно будет журналисту использовать эту информацию».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.06.17

Первые последствия «ветхозаветного ливня» в Москве: молния убила мужчину. / Ненастье в Москве: в аэропортах задержаны десятки рейсов. / Москву заливает: на столицу обрушился сильный ливень с градом. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»