Банк России пока не видит рисков для рубля

В настоящее время Банк России не видит никаких рисков существенных колебаний курса рубля. Об этом сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «С точки зрения основных экономических индикаторов мы не видим здесь никаких проблем», – сказала она.

Комментируя ситуацию на рынке нефть, от стоимости которой традиционно зависит отечественная валюта, Набиуллина отметила, что в 2017 году регулятор ожидает цену уровне $50 за баррель, передает РИА «Новости».

«На среднесрочную перспективу мы оставили практически тот же взгляд. Мы считаем, что в случае непродления соглашения (о сокращении добычи нефти ОПЕК+) цена может в следующем году несколько снизиться и дойти до уровня 40 долларов за баррель в реальном выражении к концу года», – сказала глава Банка России.

Стоит отметить, что в последние дни отечественная валюта переживает период укрепления на фоне повышения мировых цен на нефть и популярности высокодоходных операций carry-trade.

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на выходные и понедельник официальный курс доллара до 57,5336 рубля, евро – до 68,5801.

Баррель нефть марки Brent торгуется на уровне $55,7 за баррель. Американское «черное золото» WTI продается по $49,79 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.09.17

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