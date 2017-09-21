ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал» за непротиводействие терроризму

Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Арсенал» за непротиводействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

По данным регулятора, с 2016 года деятельность «Арсенала» в значительной степени быть ориентирована на проведение «сомнительных транзитных операций».

В частности, банк неоднократно нарушал требования, предусмотренных ст. 6, 7 ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В Банке России также отметили, что «Арсенал» использовал рисковую бизнес-модель с низким качеством значительной части активов.

В связи с этим ЦБ принял решение вывести его с рынка банковских услуг.

С сегодняшнего дня в банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Арсенал» по величине активов занимал 495 место в банковской системе России. Поскольку банк является участником системы страхования вкладов, его клиентам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Москва, Мария Вяткина

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