ЦБ задумал слияние «Открытия» и «Бинбанка»

Банк России рассматривает вариант объединения «Бинбанка» и «Открытия», которые проходят процедуру санации с помощью подконтрольного регулятору «Фонда консолидации банковского сектора» (ФКБС). Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин. По его словам, такой сценарий возможен с большой степенью вероятности.

«С большой степенью вероятности «Бинбанк» будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», – сказал Тулин в интервью «ТАСС».

Первый зампред Банка Росси также отметил, что органы управления «ФК Открытие» во главе с президентом-председателем ВТБ24 Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября.

«Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы постоянные органы управления банком «ФК Открытие» во главе с Михаилом Задорновым были сформированы как можно быстрее. Все зависит от формальных процедур, в идеале – еще до конца ноября, но может затянуться и до конца года», – уточнил Тулин.

На вопрос о том, будут ли изъяты средства с личных счетов топ-менеджеров «Бинбанка», как ранее произошло с топ-менеджерами «ФК Открытие», первый зампред ЦБ сказал, что «закон одинаков для всех». «Я бы только подчеркнул, что подавляющему большинству банковских сотрудников списания не угрожают», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», ЦБ объявил о санации крупнейших частных банков «ФК Открытия» 29 августа, а «Бинбанка» – 21 сентября с средств ФКБС. Размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250-400 млрд рублей, в «Бинбанке» – 250-350 млрд рублей.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что после оздоровления кредитных учреждений они, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 02.10.17

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