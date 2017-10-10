Как всегда: новый закон об авиабагаже негативно скажется на рынке туризма

Новый закон, позволивший авиаперевозчикам исключить бесплатный багаж при невозвратных билетах, негативно скажется на рынке туризма. По прогнозам Министерства транспорта, документ был призван удешевить перелеты на 10-20%. Однако, как считает представитель международного туристического метапоиска momondo в России Ирина Рябовол, на деле цена снизится только для минимального числа пассажиров – тех, кто летает без багажа.

Эксперт обратила внимание, что любителей путешествовать налегке – с одной небольшой сумкой – среди российских авиапассажиров всего 10%. То есть для подавляющего большинства цены, напротив, вырастут, что не самым лучшим образом скажется на туристическом рынке.

Надежда на повышение конкурентоспособности российских авиакомпаний также не оправдается, считает Рябовол.

«Единственный российский лоукостер не конкурирует с зарубежными перевозчиками по большинству маршрутов – после того как многие низкобюджетные авиакомпании покинули российский рынок во время кризиса. Что же касается внутренних перелетов, то там конкуренция идет на уровне невозвратных тарифов, которые есть у большинства авиакомпаниий», – пояснила она.

В то же время эксперт обратила внимание на обратный процесс на Западе, где «европейский авиарынок уходит от жестких правил провоза багажа к их либерализации». Многие зарубежные перевозчики «пропускают в ручную кладь небольшие чемоданы, в то время как российские – обязывают сдавать такие в багаж».

В некоторых зарубежных аэропортах расходы сокращают технологично, к примеру, внедряя стойки для самостоятельной сдачи багажа.

Как сообщал «Новый День», министерство транспорта РФ определило норму ручной клади, за которую авиакомпании не имеют права взимать дополнительную плату. Документом установлен ее минимальный вес – не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Ведомство также расширило список вещей, которые пассажиры могут взять на борт сверх нормы. «Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Также бесплатно можно провезти костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. Если габариты этих приспособлений превышают установленные нормы, они сдаются в багаж без взимания дополнительной платы.

Документ также устанавливает минимальную норму бесплатного провоза багажа весом 10 кг и предусматривает изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к «багажным», так и «безбагажным» тарифам.

В то же время перевозчик самостоятельно установит ограничения на вес и габариты рюкзаков, так как это связано с обеспечением безопасности.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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