Минтранс утвердил минимум ручной клади для безбагажных тарифов

Министерство транспорта РФ определило норму ручной клади, за которую авиакомпании не имеют права взимать дополнительную плату. Кроме того, в документе предусматривается объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе, а также установлен минимальный вес багажа. Приказ Минтранса направлен на государственную регистрацию в Минюст России.

Авиакомпании могут предложить пассажирам три тарифа: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы. Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества», – говорится на сайте Минтранса.

Ведомство также расширило список вещей, которые россияне могут взять на борт сверх нормы ручной клади. «Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри»».

В то же время перевозчик самостоятельно установит ограничения на вес и габариты рюкзаков, так как это связано с обеспечением безопасности. Примечательно, что телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства не попали в перечень. Считается, что они могут быть убраны в дамскую сумку или рюкзак.

Также бесплатно можно провезти костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. Если габариты этих приспособлений превышают установленные нормы, они сдаются в багаж без взимания дополнительной платы.

Документ также устанавливает минимальную норму бесплатного провоза багажа весом 10 кг и предусматривает изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к «багажным», так и «безбагажным» тарифам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.10.17

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