СМИ: В пайках для Минобороны и Росгвардии вскрылся криминал

Барышский мясокомбинат (БМК) и компания «Оборонпродкомплект» оказались замешаны в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в связи с хищением средств при поставках пайков для Минобороны РФ и Росгвардии, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и МВД.

По версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц более 10 человек. Однако фамилии фигурантов пока не называются.

По данным источников издания, уголовное дело состоит из двух эпизодов. Первый касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии – с февраля по декабрь 2015 года завышалась их стоимость. Подозреваемые, по предварительным данным, похитили не менее 98 млн рублей бюджетных средств. Второй эпизод – о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн рублей.

Проверки Главной военной прокуратуры произведенных Барышским мясокомбинатом пайков показали, что часть продукции вообще не пригодна в пищу, что и стало основанием для возбуждения дела. В частности, в «Сыре плавленом стерилизованном» оказалось превышено содержание белка, а масла в консервах не соответствовали требованиям «о безопасности молока и молочной продукции». В «Паштете нежном» и «Каше гречневой с говядиной» нашли ДНК курицы и камедь рожкового дерева.

В руководстве мясокомбината подтвердили, что такое уголовное дело действительно есть, но уточнили, что сотрудники БМК к махинациям не причастны. «Ни руководство, ни сотрудники БМК в этом деле не фигурируют, – заверил финансовый директор БМК Михаил Родников. – Про Барышский мясокомбинат в этом деле ни слова не сказано. Я не знаю, как это дело называется. Я не видел его, но о нем я знаю. Там статья 159 часть 4».

В пресс-службе МВД также подтвердили возбуждение уголовного дела. Дополнительную информацию в ведомстве не предоставили, сославшись на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что руководство продовольственного управления Минобороны РФ попалось на рекордной взятке. Под следствием оказались начальник отдел технического обеспечения продовольственного управления Александр Вакулин и его непосредственный руководитель – глава управления полковник Александр Бережной. Им обоим инкриминируются хищение около 20 млн рублей и взятки на 368 млн рублей, которые, по версии следствия, были получены за оказание общего покровительства различных коммерсантов и помощь им при заключении госконтрактов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.10.17

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