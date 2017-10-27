Германия накануне больших перемен: эксперты прогнозируют скорую гибель «богов» немецкой политики

Бундестаг образца 2017 года – последний немецкий парламент, где господствуют представители «классических» центристских партий. Следующая партийно-политическая модель будет в значительной степени состоять из избранных протестных электоратом представителей антимейнстримных сил. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Фонда прогрессивной политики.

Как отмечают эксперты, в настоящее время в ФРГ наблюдается общее европейское «поправение» политического спектра, которое открывает перспективы для партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По оценке авторов доклада, современная Германия «все меньше соответствует идеальной, благополучной и безопасной стране». При этом курс правительства канцлера Ангелы Меркель на построение мультикультурального общества с сильной исламской компонентой и размывание основ традиционной семьи, а также общее «полевение» общественно-политической жизни многие из вчерашних эмигрантов считают разрушением «старой доброй Германии».

В числе причин роста протестных настроений эксперты называют то обстоятельство, что основные социально-экономические показатели восточной Германии до сих пор разительно отличаются от западной части страны.

«Уровень безработицы в экс-ГДР-территориях в 2,5 раза выше, чем в западной Германии. Восточно-немецкие пенсии определенно ниже западно-немецких. В лучшем случае к 2025 году жители обеих частей Германии смогут рассчитывать на одинаковую пенсию. Не в последнюю очередь, с этим связано высокое протестное голосование, характерное для земель бывшей ГДР», – говорится в докладе.

В то же время угроза миграционного коллапса для среднестатистического избирателя ГДР «оказалась серьезнее угрозы социального неравенства, к которому условный житель Саксонии уже привык».

В результате – на землях экс-ГДР появился «красно-синий избиратель», который одним голосом, как правило, по одномандатному округу, голосовал за «Левых», а вторым – по партийным спискам выбирал АдГ.

Большую роль на последних выборах в Бундестаг сыграл и «русский фактор». Однако он проявился не в «российском влиянии», а в неожиданно «критической и солидарной позиции активной части многомиллионной русскоязычной диаспоры по ряду ключевых для внутриполитической повестки Германии вопросов».

Согласно официальной статистике, в сентябре 2017 года в Германии проживали 61,6 млн человек с активным избирательным правом, не менее 5% из которых имеют постсоветские корни. Это значит, можно говорить о примерно 3-3,5 млн русскоязычных избирателей Германии.

При этом, по оценке экспертов, парламентские партии, включая ХДС, «проспали» правый поворот русскоязычного электората. «Вспомнив о «русских» уже во время кампании, они попытались развернуть агитационные активности, но было уже поздно. Провалом парламентских партий сполна воспользовалась внесистемная «Альтернатива для Германии», – констатируют авторы доклада.

Что касается АдГ, то эта партия «проделала огромную работу, создав к федеральным выборам сеть русскоговорящих агитаторов, перевела на русский язык партийную программу, подготовила и начала распространение плакатов и агитационных материалов на русском языке, включая видеоролики, посты лидеров мнений и заранее раскрученные сообщества в соцсетях, прежде всего в Фейсбуке и ВКонтакте».

Как отметил учредитель правозащитной берлинской организации для «русских» мигрантов Александр Райзер, получается, что АдГ «заботится о русских немцах больше, чем любая другая партия», причем «Альтернатива для Германии» оказалась единственной партией, «которая говорит русским, что они являются неотъемлемой частью немецкой нации».

Авторы доклада констатируют «размывание политического двухпартийного центра, правившего Германией с 1949 года, и замену его силами с более ярко выраженными месседжами и более четкой политикой».

«Постепенная поляризация электората, которая происходит в Европе последние годы, приведет в итоге к тому, что избиратель «центристских партий» уйдет к партиям, сохранившим якорную идеологию – для левых к более левым, для правых – к более правым», – прогнозируют эксперты.

В докладе подчеркивается, что вымывание умеренного электората характерно для политических процессов на всем континенте. Это показали последние президентские выборы во Франции-2017 и Австрии-2016, где был продемонстрирован критический уровень доверия классическим партиям – социалистам во Франции, социал-демократической и народной партиям в Австрии.

«Налицо поправение европейского избирателя – очевидно, спустя десятилетия господства леволиберальной идеологии маятник электоральных предпочтений Европы возвращается к право-консерваторам, – считают эксперты. – И в этом плане обсуждавшаяся еще несколько лет назад в России модель «консервативного интернационала» как нельзя лучше подходит будущей политической системе Европы, внутри которой возможно сосуществование и развитие (пусть и не всегда гармоничное) локальных идентичностей европейских регионов».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.10.17

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