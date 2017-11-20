Кризис в Германии: Меркель не смогла сформировать коалицию в парламенте

Канцлеру Германии Ангеле Меркель не удалось сформировать парламентскую коалицию, давшую бы ей большинство голосов и возможность создать устойчивое правительство. Довольствоваться правительством меньшинства она не готова, а единственная альтернатива – новые парламентские выборы – вероятно, не изменит расстановки сил между партиями.

Меркель намеревается встретиться с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить дальнейшие действия и пройти процедуру избрания канцлера в парламенте, которого назначает глава государства. В ночь на понедельник немецкая Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и «Зелеными» («Ямайка»), которые начались после сентябрьских выборов в парламент.

«Мы никому не ставим в вину то, что он отстаивает свои принципы. Но и мы отстаиваем свою позицию. Нас избрали, чтобы мы что-то изменили. Но достичь этого (на переговорах) не удалось. Лучше не править, чем править неправильно», – заявил лидеров СвДП Кристиан Линднер после сообщений СМИ о том, что переговоры ХДС, ХСС, СвДП и «Зеленых» об образовании коалиции «Ямайка» (по цветам участвующих в них партий: черные, желтые и зеленые) провалились.

Как передает РИА «Новости», в случае успеха переговоров «Ямайка» получила бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Ранее социал-демократы заявили, что не будут участвовать в «большой коалиции» с ХДС/ХСС – еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%). Через несколько часов после провала переговоров о «Ямайке» социал-демократы подтвердили свою позицию.

«Провальные итоги выборов в бундестаг для СДПГ не изменились из-за долгих недель переговоров и заявлений других партий. Тактика, предполагающая сохранение «большой коалиции», была неправильной для СДПГ 24 сентября (в день выборов) и остается неправильной 20 ноября», – заявил исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер.

В результате доступными остались два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые до этого ни разу не объявлялись так быстро после предыдущих. «Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», – заявил телеканалу ZDF переговорщик от «Зеленых» Юрген Триттин.

Таким образом, единственная альтернатива новым выборам – правительство меньшинства ХДС/ХСС и СвДП. Ангела Меркель после подведения итогов выборов подчеркивала, что не желает формировать правительство меньшинства.

Как отмечают наблюдатели, если Меркель пойдет на формирование правительства меньшинства, президент страны должен предложить бундестагу ее кандидатуру для избрания на пост канцлера. Если Меркель захочет провести новые выборы и участвовать в них, ей также необходимо участвовать в процедуре избрания канцлера и провалить ее.

Если избрание канцлера не состоится в первом туре, через 14 дней состоится второй. Если глава кабмина не будет избран и тогда, президент страны в течение недели назначит канцлером провалившегося кандидата и ли распустит бундестаг.

Отметим, что Штайнмайер несколькими днями ранее высказался против перспективы досрочных выборов. Он призвал участников коалиционных переговоров к ответственности, «то есть не передавать решение обратно избирателю». Президент также заявил тогда, что не может себе представить, «что участники переговоров всерьез готовы пойти на риск новых выборов».

Опросы общественного мнения при этом показывают, что новые выборы – если бы они прошли в ближайшие выходные – завершились с такими же результатами, что и сентябрьские. На фоне отказа больших партий от объединения с «Левыми» и «Альтернативой» возникнет аналогичный набор альтернатив: «Ямайка», «большая коалиция», правительство меньшинства и новые выборы.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.11.17

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