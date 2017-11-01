Новая выборная реальность: завершается подготовка к VII Форуму специалистов политических профессий

Седьмой Форум специалистов политических профессий, ставший уже традиционным, собирает зубров отечественного политконсалтинга и известных политиков. Одной из основных тем обсуждения станут стратегии политических кампаний, в том числе, главного события будущего года – выборов президента РФ.

Как сообщила неизменный организатор форума Екатерина Семененкова, среди участников дискуссий традиционно будут руководители и представители политических партий и их технологических управлений, а также депутаты Государственной Думы РФ, законодательных собраний регионов, сотрудники политконсалтинговых компаний, социологических структур, представители рекламных фирм, журналисты, блогеры, представители бизнеса и общественных организаций.

Как ожидается, эксперты не оставят без внимание итоги осенних выборов и главной федеральной избирательной гонки за пост президента РФ. Технологические находки в управлении многоуровневыми кампаниями, использование новых информационных технологий и обкатка новаций избирательного законодательства в поле избирательной практики станут темами дискуссионных площадок. Среди острых вопросов: реформа института открепительных удостоверений, новые форматы, работа с абсентеизмом, особенности регистрационных и подписных кампаний и новая архитектура политического пространства.

Значительная доля внимания профсообщества будет отдана темам, связанным с электронной демократией, Интернет-пространством и электронной электоральной политикой.

Более 50 докладов от лучших специалистов политических профессий охватят весь спектр направлений избирательного процесса и избирательных кампаний, обсуждение планируется вести на 9 экспертных площадках и рабочих группах.

Очевидно, что новые вызовы и переформатирование политического поля требует осознанных изменений в инструментарии, предъявляют новые требования к личности и профессионализму специалистов, несущих свою долю ответственности за изменения в стране. Со своей стороны политконсультанты и специалисты политических профессий готовы делиться не только технологическими находками, но и своим пониманием новых подходов к оценке, прогнозированию и управлению политическим процессами в долгосрочной перспективе. Не за и не против, но вместе – так рассуждают специалисты политических профессий, развивающие профессиональное сообщество на принципах ответственности, осознанности и открытости.

По результатам Форума планируется сформировать и направить в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ЦИК РФ и администрацию президента РФ, Общественную Палату РФ рекомендации профессионального сообщества по основным направлениям развития политического процесса. Диапазон направлений, предлагаемых к оценке и систематизации профсообществу, широк: это усовершенствование избирательного законодательства, состояние политической системы России – ее качество, эффективность и устойчивость, кадровая политика и вопросы ротации управленческих команд, применение современных информационных технологий в государственной политике и многое другое.

В числе спикеров Форума уже есть известные в России политконсультанты и новые имена. Узнать подробнее о составе спикеров Форума, который пройдет в подмосковном отеле «Воздвиженское» с 10 по 12 ноября, можно на сайте profforum.ru.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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