«Бабий бунт» на президентских выборах: Кремль не рассчитал эффекты женской логики

Поход «в президенты» женщин российского бомонда возник, как выясняется, не вдруг. Ситуацию, похоже, подготавливали давно. Судя по всему, первоначально возникло понимание, что нужна «некая активность и оживление на мартовских выборах», чтобы «взбодрить народ». Однако лица, «дергающие за ниточки», не учли нюансы женской логики, и ситуация слегка вышла из-под контроля. Так называемый «бабий бунт» в интервью РИА «Новый День» прокомментировала политконсультант Алена Август.

Буквально полгода назад, напомнила она, появлялось очень много комментариев и текстов о том, что якобы в России мало женщин в политике и «пора рискнуть». Население удивляли, в том числе, и соцопросами, хотят ли видеть женщину в роли президента.

«Мне кажется, тут сошлись две линии. Нужно было нечто свежее, чтобы, как сейчас любят говорить, было «по хайпу». И второе – действительно у нас, не могу сказать, что очень мужественная политика с точки зрения результата, но формально она мужчинами наполнена. У меня просто не всегда поворачивается язык нашу политику назвать мужественной, возможно, мое личное определение мужчины несколько иное, чем образ некоторых наших политиков», – отметила Август.

По ее мнению, задача наверняка состояла в том, «чтобы людям было интересно, и они хотя бы просто пришли на выборы».

«Мы уж не говорим о том, за кого они проголосуют – тут более-менее понятно. Нет пока альтернативы действующему президенту хоть сколько-то равнозначной. Сложно мышам соревноваться с горой. Пока это так, как бы кому ни хотелось другого», – констатировала политконсультант.

По ее оценке, в итоге желание хайпа и подложенная соломка в виде проектирования настроений населения – мол, а не показать ли вам женщину в политическом наряде, – «и породило, что у нас сейчас происходит». Однако, как отметила эксперт, ситуация «слегка разбалансирована», вероятно потому, что у женщин своя логика, а это не было учтено в полной мере.

«И тут вмешалось настроение: «А чего это ей (новоиспеченному кандидату-женщине) можно, а мне нельзя. Чем она лучше меня?» Девочки же всегда соревнуются: если не размером груди, то цветом помады, кто-то – любовниками, или чем-то еще. Вот девочки и пошли вразнос!» – шутит эксперт.

Как считает Алена Август, каждая заявившаяся претендентка на пост президента РФ наверняка хочет получить «свою долю известности, цитирования, на этом поиграться». В результате – процесс стал менее управляемым, на что явно не рассчитывали «товарищи, которые обязаны режиссировать ситуацию» – «немножко не рассчитали психологию девочек».

При этом далеко не все «девочки» смогут правильно воспользоваться результатами «игры». За Ксению Собчак политэксперт «не переживает» – «она-то точно на этом нарастит публичный капитал и сможет подкорректировать образ». А вот остальные – «не факт, что получат от этого что-то полезное».

Отвечая на вопрос, идет ли Собчак с одобрения Кремля или выдвигается его «либеральной башней», эксперт отметила, что Кремль – «структура неоднородная». Там борются разные силы уже не за 2018, а за 2024 год – «понимая, сколько лет тогда будет Владимиру Владимировичу», то, что «у него уже явно не будет желания заниматься всем этим… сложным процессом».

Собчак, предположила эксперт, «идет не совсем вразрез с кремлевскими кураторами». Она «умная девушка, себе на уме» и вполне могла даже, обойдя их, о чем-то договориться «с самим Владимиром Владимировичем».

«У нее была такая возможность. Потому что их связывают отношения не только президента и гражданина, но и история жизни ее отца. Мы помним о роли Собчака в карьере первого лица. Поэтому она вполне могла обойти всех на повороте», – не исключила политконсультант.

Говоря о других кандидатках, Август отметила, что кто-то из них готов включиться в борьбу «совершенно искренне самостоятельно, тестируя систему, искренне веря в свои идеалы», думая – «пусть я не выиграю, но хоть что-то скажу, потому что это высокая трибуна».

Эксперт напомнила, что у нас по любому поводу пишут письма президенту. «Не сантехника вызывают или руководителя проекта, а сразу – к президенту. Потому что он поможет – есть такая вера», – констатировала она. И даже побыть в повестке некоторое время с таким самим статусом, как «Президент» или «кандидат в Президенты» – уже символично.

В то же время некоторые «кандидатки», возможно, идут «с согласования или одобрения еще каких-то околокремлевских группировок, сил». «Их сейчас очень много. Там такая мозаика, что сам разобраться сложно», – прокомментировала Август.

Политконсультант не исключает и новых сюрпризов на выборах, даже отказа нынешнего президента РФ от участия. «Я вообще не исключаю такого варианта. Потому что Владимир Владимирович нас постоянно удивляет. Он же вообще практически никогда не выдает свои решения в традиционном режиме, с кем-то широко советуясь и тут же оглашая результат. Он большой оригинал. Поэтому все возможно», – считает Август.

По ее оценке, нынешний «женский хайп» не дискредитирует институт выборов, а такая «атака» на президентство может сильно ударить по «вечным» кандидатам – лидерам парламентских партий Геннадию Зюганову, Сергею Миронову и Владимиру Жириновскому, которые «сезон за сезоном» «выходят привычным стройным трио» за Владимиром Владимировичем.

Алена Август также обратила внимание, что, собственно, та самая демократия, о которой стонут и мечтают отечественные либералы и которой им якобы не хватает в России – изобилует примерами подобного «карнавала кандидатов» и слишком свободного отношения к процедурам, что не пробивает выстроенную столетиями броню авторитета института выборов.

«Наши выборы только формируют свою репутацию как общественного института в несопоставимых с европейскими сроках, при этом и законы у нас пожестче, и за исполнением их в области избирательного процесса следят более строго. Вот такой парадокс. И тут тоже – вопросы к логике», – отметила эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.11.17

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