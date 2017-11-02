Президентский «бабий бунт»: выборы Путина будут «сюрпризными» / Известный политконсультант прокомментировал женскую претензию на пост главы государства

Предвыборный феномен нового времени, когда стремление женщин к штурвалу «российского корабля» зашкаливает, является жаждой популярности и «хорошим шансом заявить о себе, о своей медийности, поднять рейтинги». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политконсультант Дмитрий Гусев.

По его оценке, именно популярность толкнула известных женщин на выборы. «Посмотрите, это все медийные лица – либо журналисты, актеры, либо те, кто и так публично очень активен, – обратил внимание эксперт. – Они просто пользуются поводом для того, чтобы повысить свой рейтинг».

По оценке эксперта, аналогичные цели преследует и светская львица Ксения Собчак. «Она намерена собрать голоса тех, кто настроен против власти. И это правильная для нее предвыборная рекламная стратегия. Тем самым она победит Навального», – считает Гусев.

При этом успех «женского отряда» будет зависеть от того, как они будут вести кампанию. По его прогнозу, Собчак сможет собрать до 10% голосов.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», не сбегут ли из такого «цветника» мужчины-кандидаты, в первую очередь президент РФ Владимир Путин, Гусев успокоил: «Нет, не сбегут. Из всех этих заявившихся дай Бог останется один или два человека, которые смогут собрать подписи. Остальные отсеются до регистрации еще».

Вместе с тем политконсультант высказал уверенность, что ситуация с женщинами-экспериментаторами вряд ли бросит тень на институт выборов, так как «буря» скоро уляжется.

«99% из них просто не в состоянии собрать подписи, они не дойдут до регистрации как кандидаты», – полагает эксперт. При этом он добавил, что у Собчак шанс на участие в выборах есть.

Вместе с тем политолог считает, что на президентской кампании будет «куча сюрпризов», которых хватит журналистам на «много статей».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.11.17

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