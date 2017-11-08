Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»? / Голосование на сайте РИА «Новый День»

Сегодня известный кинорежиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин в очередной раз призвал отказаться российских артистов от участия в песенном конкурсе «Евровидения». Свое мнение он аргументировал тем, что нужно сохранять достоинство после скандала вокруг Юлии Самойловой, тем более что песенное творчество на этом конкурсе далеко от искусства.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – сказал Говорухин.

Как известно, в прошлом году в России по этому поводу развернулась широкая дискуссия относительно «Евровидения», финал которого проводился в Киеве. Поводом стал запрет Службы безопасности Украины во въезде в страну российской артистке.

Тогда прозвучали самые разные мнения – в поддержку и против бойкота украинского финала европейского конкурса. По итогам голосования на сайте РИА «Новый День» большинство читателей высказались за то, чтобы в России появился альтернативный «Евровидению» конкурс.

В ближайшие месяцы наверняка вновь разгорится жаркий спор о «Евровидении». В этой связи редакция РИА «Новый День» предлагает читателям ответить на вопрос, должны ли российские артисты отказаться от участия в этом конкурсе.

Варианты ответов:

Однозначно да. Этот конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен

Сомневаюсь. Это шанс молодым артистам проявить себя

Нет, нужно участвовать: «Евровидение» престижно

Мне все равно, не слежу за этим конкурсом

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.17

Госдума рассмотрит законопроект о списании долгов добросовестных граждан. / Кремль опять опоздал: России надо было первой разорвать дипотношения с Украиной. / В России готовится к созданию федеральный Совет отцов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»