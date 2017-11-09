Дело «пьяного мальчика»: появились новые данные о фальсификации экспертизы

Громкое уголовное дело о гибели 6-летнего «пьяного мальчика» после ДТП в подмосковной Балашихе обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что результаты первой медицинской экспертизы, якобы показавшей наличие алкоголя в крови ребенка, могли быть сфальсифицированы. Об этом свидетельствуют данные одной из лабораторий московского Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Специалисты не обнаружили в ткани почки ребенка, взятое ранее для гистологического исследования, этанола и продуктов его распада. Найден лишь метиловый спирт, входящий в состав консерванта, в котором хранился биоматериал, передает Lenta.ru.

«Все указывает на фальсификацию. Но мало кто может публично обвинить коллег», – сказал источник в лаборатории. Он, однако, отметил, что результаты повторных анализов нельзя трактовать однозначно.

Как сообщал ранее «Новый День», ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова. По данным следствия, она не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону за рулем.

Алисова обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека ( ч. 3 ст 264 УК РФ). Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

В середине октября СКР предъявил обвинение врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). В СКР уточнили, что обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. «Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», – отметили в ведомстве.

Накануне в ходе судебного процесса стало известно, что гособвинитель потребовал назначить Алисовой наказание в три года лишения свободы в колонии общего режима, поскольку ее вина в ходе судебного разбирательства «полностью нашла свое подтверждение».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.17

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