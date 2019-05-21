Дело о «пьяном мальчике»: эксперт отправится на исправительные работы

Врач подмосковного Бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, определивший состояние алкогольного опьянения у погибшего в ДТП 6-летнего мальчика, признан виновным в халатности (ст.293 УК РФ). Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, медику назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

В ведомстве уточнили, что Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В рамках уголовного дела была проведена комплексная судебная экспертиза комиссией из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений. Ее результаты подтвердили, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его первоначальный вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия являлся необоснованным.

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было», – уточнили в СКР.

При этом комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. «Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров», – отметили в СКР.

Как сообщал «Новый День», резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года. В ноябре того же года Железнодорожный городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что Алисова, двигаясь на автомобиле «Hunday Solaris» во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, нарушила правила дорожного движения, превысив скорость, и совершила наезд на малолетнего ребёнка. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик скончался на месте. По данным следствия, она не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону за рулем.

По приговору суда Алисова также лишена права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Также суд взыскал с нее в пользу потерпевших в качестве возмещения морального вреда 2,5 млн рублей, материального ущерба – свыше 60 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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