СКР добился отстранения врача, признавшего 6-летнего мальчика пьяным

Следственный комитет добился отстранения от должности врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, признавшего погибшего в ДТП 6-летнего мальчика пьяным. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

В СКР уточнили, что в отношении Клейменова продолжается расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Установлено, что Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После передачи уголовного дела в Главное следственное управление СК России была назначена комплексная судебная экспертиза, проведение которой поручено комиссии 18 опытных экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ. Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», – отметили в СКР.

По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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