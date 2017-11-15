Дело «пьяного» мальчика: виновница смертельного ДТП получила реальный срок заключения

Сегодня Железнодорожный городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, которая насмерть сбила в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика, первоначально признанного экспертизой «пьяным». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что Алисова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что 23 апреля 2017 года Алисова, двигаясь на автомобиле «Hunday Solaris» во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, нарушила правила дорожного движения, превысив скорость, и совершила наезд на малолетнего ребёнка. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик скончался на месте. По данным следствия, она не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону за рулем.

По приговору суда Алисовой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Также суд взыскал с нее в пользу потерпевших в качестве возмещения морального вреда 2,5 млн рублей, материального ущерба – свыше 60 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал «Новый День», широкий резонанс это дело получило после того стали известны результаты первоначальной экспертизы погибшего мальчика. В его крови якобы был обнаружен алкоголь 2,7 промилле. Позже по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), фигурантом которого стал врач ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаил Клейменов, проводивший исследование.

18 октября СКР сообщил о первых результатах расследования: было установлено, что Клейменов действительно проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако по результатам комплексной судебной экспертизы, проведение которой было поручено комиссии 18 опытных экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснилось, что экспертиза не соответствовала действительности.

«Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным», – говорилось в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

Время Путина прошло. Лидер «Возрождения» заявил о своем выдвижении на выборы президента РФ. / Покупатели жилья в Подмосковье стали ориентироваться на малометражки. / В Кремле определились со схемой выдвижения Путина на новый срок. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»