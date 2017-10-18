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Среда, 18 октября 2017, 19:31 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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СКР: «Пьяный» мальчик был трезв и здоров

СКР: «Пьяный» мальчик был трезв и здоров

Следственный комитет предъявил обвинение врачу ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-службе ведомства.

Следователи установили, что Клейменов действительно проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Однако по результатам комплексной судебной экспертизы, проведение которой поручено комиссии 18 опытных экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснилось, что экспертиза не соответствовала действительности.

«Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным», – говорится в сообщении ведомства.

В СКР уточнили, что обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. «Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», – отметили в ведомстве.

«В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты», – подчеркивается в сообщении СКР.

Вместе с тем, комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у погибшего малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало – ребенок был трезв.

«Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя.Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров», – заключили в СКР.

Как сообщал ранее «Новый День», ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова. По данным следствия, она не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону за рулем.

Алисов обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека ( ч. 3 ст 264 УК РФ). Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Слушания этого дела проходят в Железнодорожный суде Московской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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