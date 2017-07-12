В УВД, где расследовалось дело «пьяного мальчика», полицейский попался на взятке

В подмосковной Балашихе задержан за взятку сотрудник УВД, где расследовалось дело о смертельном ДТП с 6-летним «пьяным» мальчиком. Оперативника разоблачили в результате проверки, организованной ФСБ России.

Решение проверить УВД Балашихи было принято после резонанского дела «пьяного мальчика», в крови которого экспертиза обнаружила большую дозу алкоголя. Сотрудники управления «М» ФСБ России с 1 по 14 июля рассматривают все уголовные и личные дела, а также материалы оперативно-розыскной работы, сообщается в Telegram-канале Mash.

В результате был задержан сотрудник местной полиции Александр Солодовников. Он подозревается в получении взятки 600 тысяч рублей. Сообщается, что сначала подкинул наркотики парню в новой Москве, а затем за деньги «решил» вопрос с его задержанием.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт задержания сотрудника ОНК МУ МВД России «Балашихинское» при получении 100 тысяч рублей за непривлечение гражданина к уголовной ответственности.

В официальном сообщении подмосковного главка полиции говорится, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», предусматривающей до 6 лет лишения свободы.

«По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – уточнили в пресс-службе.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.07.17

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