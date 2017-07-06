Женщина, сбившая «пьяного» мальчика, задержана

Виновница смертельного ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб 6-летний «пьяный» мальчик, задержана за нарушение подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, в настоящий момент женщина задержана, а в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал ранее «Новый День», резонансное ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница сбила шестилетнего ребенка, который скончался на месте ЧП. Женщина, сбившая мальчика, ехала за рулем Hyundai Solaris, – 31-летняя Ольга Алисова, которая работает в одном из подмосковных салонов связи. В середине июня этот инцидент оказался в центре скандала после того как стало известно о заключении эксперта о том, что мальчик был пьян.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности и о допросе проводивших экспертизу специалистов.

Прокуратура Московской области потребовала передать материалы дела для дальнейшего расследования из Балашихинского следственного управления МВД в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий подмосковного управления МВД.

21 июня стали известны повторные результаты медицинской экспертизы, которые также показали, что в крови ребенка был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя.

3 июля расследование уголовного дела было завершено и обе стороны приступили к знакомству с материалами дела.

Сегодня бывший уполномоченный по правам ребенка, адвокат Павел Астахов сообщил, что отец погибшего мальчика признан потерпевшим по делу о халатности. До этого времени он проходил по делу только в качестве свидетеля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.07.17

Киберфутбол получил официальное признание. / Банк России в шоке: годовая инфляция ускорилась до 4,4%. / Отец «пьяного» мальчика получил статус потерпевшего. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»