Жириновский официально включился в выборы президента РФ

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) официально выдвинула своего лидера Владимира Жириновского на выборы президента РФ. Как сообщил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев, решение было принято единогласно на заседании Высшего совета партии и президиума думской фракции.

Таким образом Жириновский в шестой раз поборется за пост главы государства. Ветеран предвыборных кампаний заявил, что согласен и «безмерно благодарен за выдвижение», передает «Интерфакс». Ранее лидер ЛДПР неоднократно заявлял о своем неизбежном участии в президентской гонке.

Напомним, что политик выдвигался на выборах в в 1991 году (набрал 7,81%), в 1996-м (5,78%), в 2000-м (2,7%), в 2008-м (9,35%) и в 2012-м (6,22%).

Как известно, очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. На данный момент о планах баллотироваться основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, скандальный бизнесмен Сергей Полонский и лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

КПРФ и «Справедливая Россия» планируют выдвинуть своих кандидатов на партийных съездах. С большой долей вероятности в президентскую гонку включатся их лидеры Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.11.17

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