В России резко выросла киберпреступность – с 2013 по 2016 год количество криминальных деяний с использованием информационных технологий увеличилось в шесть раз – с 11 до 66 тысяч. Как сообщил сегодня Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, самые распространенные – похищение денег через интернет, пропаганда терроризма и экстремизма, а также компьютерный шпионаж.

По его словам, в первом полугодии этого года рост киберпреступности составил почти 30%.

Выступая на заседании генпрокуроров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Чайка напомнил, что ответственность за подобные преступления предусмотрена 17 статьями УК РФ.

В частности, действует «закон об анонимайзерах», а с 1 января вступил в силу уголовная ответственность за «неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ».

Кроме того, с нового года под запрет попадет анонимное использование мобильных мессенджеров, и услуги по передаче мгновенных сообщений «будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.11.17

У России отобрали еще две медали Сочи-2014. / Макларен пригрозил Москве жестокими санкциями перед Олимпиадой. / Региональные власти могут пока расслабиться: до выборов-2018 отставок губернаторов не будет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»