Путин утвердил штрафы за анонимность в мессенджерах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы до 1 млн рублей для владельцев мессенджеров, которые не исполняют свои законные обязанности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации и на официальном портале Кремля.

Согласно поправкам в КоАП, если организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями не идентифицирует пользователей по номеру телефона, как этого требует принятый Госдумой закон, то за это последует штраф. Для физических лиц его сумма составит 3-5 тысяч рублей, а для юридических – от 800 тыс. до 1 мл рублей.

Как писал «Новый День», в конце ноября Генпрокурор РФ Юрий Чайка объяснил необходимость отказа от анонимности в мессенджерах. По его словам, в России вырос уровень киберпреступности – только в первой половине 2017 года число таких преступлений выросло на 30%. А с 2013 по 2016 год – с 11 тыс. до 66 тыс. Наиболее распространены в киберсфере похищение денег через интернет, пропаганда терроризма и экстремизма, а также шпионаж.

Уже сегодня ответственность за кибепреступления предусмотрена 17 статьями Уголовного кодекса РФ, напомнил генпрокурор. Одна из последних новаций – вступивший 1 ноября в силу «закон об анонимайзерах», запрещающий средства для обхода интернет-блокировок. Кроме того, с 1 января следующего года вводится уголовная ответственность за неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ, системам управления технологическими процессами в атомной и химической промышленности, энергетике, оборонно-промышленного комплекса и другим».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.17

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