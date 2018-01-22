Мессенджерам запретили говорить о контактах со спецслужбами

Власти ужесточили требования к работе сервисов мгновенного обмена сообщениями. Согласно постановлению правительства РФ руководство мессенджеров не должно разглашать данные о работе с госорганами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

«Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам», – говорится документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, не допускается нахождение программно-технических средств, которые используются в рамках такого взаимодействий, за пределами России.

Также по требованию ФСБ администрация мессенджеров должна в течение трех месяцев с даты уведомления предоставить доступ к своей информационной системе.

Как ранее писал «Новый День», с 1 января 2018 вступил в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора.

Согласно поправкам в КоАП, внесенным в конце декабря, если организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями не идентифицирует пользователей по номеру телефона, как этого требует принятый Госдумой закон, то за это последует штраф. Для физических лиц его сумма составит 3-5 тысяч рублей, а для юридических – от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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