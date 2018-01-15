«Мелкая пакость»: Польша мстит российским политологам

Начало 2018 года обернулось для России усилением тенденции к международной изоляции, начавшейся в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ. Как отметил в интервью РИА «Новый День» политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, катализатором процессов в данном случае выступает Польша, которая инициировала гонения в ЕС на российских политологов, отстаивающих интересы России на европейских площадках.

Эксперт пояснил, что запрет на въезд в ЕС, наложенный в течение последнего месяца в отношении нескольких отечественных политологов, был очевидно пролоббирован сразу с нескольких сторон.

«В принципе, Польша является инструментом для Вашингтона и Брюсселя, который используется против тех, кто работает на Россию», – сказал Бондаренко, который накануне во время рабочего визита был депортирован из Германии.

Эксперт пояснил, что он активно работал на европейских площадках по налаживанию отношений между Европой и Россией. «Мы проводили две конференции в Риме против санкционной политики. В Германии я довольно плотно работал, занимался наблюдением за парламентскими выборами», – сказал он.

В этой связи эксперт констатировал, что отношения между Россией и Европой в настоящий момент движутся «по нисходящей». «Я думаю, что до тех пор, пока в Европе не поменяется дискурс, не поменяются элиты, это будет продолжаться», – считает Бондаренко.

В то же время он отметил, что процесс изменения европейских элит уже запущен. «Сейчас мы видим, как в Австрии половину правительства заняли представители австрийской партии «Свобода», которая выступает за сотрудничество с Россией. Мы видим, как набирает популярность «Альтернатива для Германии» в ФРГ», – пояснил он.

При этом Бондаренко добавил, что в Германии за сотрудничество с Россией выступают не только правые, но и левые политические силы.

«Я ехал на политическое собрание Левой партии в Германии, и должен был пригласить Сару Вагенкнехт (заместитель председателя партии) в Россию. Вследствие санкции я не смог это сделать, не смог передать приглашение приехать в Москву», – сказал он.

Наравне с этим политолог назвал запрет на въезд в ЕС – типичным примером того, как Польша влияет на политическое сотрудничество стран Европы с Россией в частности, Германии.

Он обратил внимание, что предлогом для запрета въезда в ЕС для него стало дело польского политика и журналиста Матеуша Пискорского, который задержан в апреле 2016 года Агентством внутренней безопасности Польши.

«Повод, по которому его задержали – якобы он агент России. Все те, кто был знаком с Матеушем Пискорским, – в санкционном списке. Как политик, как политолог, он много с кем сотрудничал», – отметил Бондаренко.

Одновременно политолог выразил уверенность, что санкции в отношении его и других российских политологов не смогут причинить реальный вред, так как есть процедуры, позволяющие их обойти, например, оформление национальной визы.

«Начало этому всему было положено в 2014 году после возвращения Крыма, а это продолжение. Я к этому отношусь спокойно и не считаю, что в данном случае это не может навредить. Это мелкие пакости. Все мои европейские проекты будут продолжены. Но я буду подавать в суд – я являюсь не только политологом, но и журналистом. Меры подобного рода, предпринятые Польшей – прямое нарушение прав человека и прав журналиста выражать свою точку зрения», – подчеркнул он.

Эксперт считает, что ЕС в борьбе с инакомыслящими действует по примеру СССР, хотя советское прошлое негативно оценивается в той же Европе.

«Я не нарушал никаких европейских законов. Если Европейский союз уже запрещает людям въезд только по причине того, что они выступают с других позиций, то он сейчас занимается этим же самым (борьбой с диссидентами, как в СССР)», – сказал он.

Бондаренко также отметил, что такая ситуация не может длиться вечно. «Замкнутый круг когда-нибудь, когда накапливается критическая масса тех вещей, которые не укладываются в этот круг, разрывается», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 30 декабря в Италию не пустили политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, так как он является «объектом информационного запроса в целях недопуска в Шенгенскую информационную систему».

По словам Мартынова, в «черный список» его внесла Польша, которой крайне не нравятся его высказывания по ряду исторических событий (например, по Катыни), а также его заявления о цензуре и политзаключенных в этой стране.

Стоит отметить, что в последнее время в Польше набирают силу антироссийские настроения. Накануне стало известно о вопиющем ЧП – в центре крупного портового города Гданьска камнями забросали машину, в которой находилась жительница Калининградской области и ее 4-летняя внучка.

По словам дочери пострадавших, приехавшая на место происшествия польская полиция первым делом не попыталась задержать злоумышленников, а начала выяснять, «каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск».

Вместе с тем, на днях Варшава снова подвергла сомнению итоги расследования причин крушения Ту-154 над Смоленском, в котором погиб президент страны Лех Качиньский. Минобороны Польши по итогам повторного «расследования» объявило, что левое крыло лайнера было уничтожено взрывом с несколькими источниками: в самом крыле, предкрылках, а также в центроплане.

Напомним, согласно официальному отчету о результатах технического расследования, опубликованному МАК в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако польская сторона не согласилась с этими выводами и впоследствии продолжала выдвигать новые версии. В 2015 году прокуратура Польши обвиняла двух российских авиадиспетчеров в «неумышленном доведении до авиакатастрофы» и в «создании опасной ситуации в воздухе». Следственный комитет РФ тогда отверг обвинения Варшавы.

Москва, Мария Вяткина

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