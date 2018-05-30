Эффект бумеранга: Польше аукнулся запрет въезда в ЕС для российских политологов

Запрет на въезд в Россию польскому политологу Славомиру Дембскому – «закономерный» ответ на аналогичные действия в отношении российских политических экспертов. Не отвечать «уже не представляется возможным», поскольку российскую позицию «здравого смысла» воспринимают как слабость. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявили политологи Олег Бондаренко и Алексей Мартынов, которым ранее по инициативе Варшавы закрыли въезд в Шенгенскую зону.

«Если каким-то российским политологам запретили въезд на территорию Евросоюза, ущемили в правах, лишили возможности ездить на различные конференции (замечу, не в Польшу, а в другие страны), то с какой стати польские коллеги должны свободно себя чувствовать?» – сказал Бондаренко в интервью РИА «Новый День».

По его мнению, нынешняя ситуация – «вполне логичная». При этом деятельность польского политолога, которого не пустили в Россию, Бондаренко оценивать не берется.

«Я его не знаю. Никакого злорадства по этому поводу у меня нет. Но радует, что хоть в чем-то наша система зеркальных мер работает», – заключил он.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя для РИА «Новый День» новость о запрете въезда Дембского в Россию, отметил, что «это, конечно, не наш метод», но мера оправдана.

«Мы всячески против, осуждаем любые ограничения для журналистов, политологов, политиков, так называемые списки нежелательных лиц и т.д. Но обращу внимание, что не мы начали эту практику», – подчеркнул он.

По оценке Мартынова, видимых причин для ограничений, «кроме нежелания вести научную или околонаучную дискуссию», у Польши не было. Между тем, эта «практика становится нормой в ряде стран Европейского союза». «И, естественно, не отвечать никаким образом уже не представляется возможным постольку, нашу позицию здравого смысла воспринимают как слабость», – констатировал Мартынов.

Он напомнил о «возмущении МИДа Польши, который вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручил ноту» касательно польского политолога.

«Это, знаете, возмущение в духе: «Ну ладно мы, а нас-то за что?» – отметил Мартынов.

Особая несправедливость в том, что российские специалисты «с подачи Польши» попадают под запрет въезда во все страны Шенгена. Польша, «получив полный доступ к базам безопасности Шенгена, так называемым базам SISам», пояснил эксперт, стала вводить ограничения «под предлогом обеспечения национальной безопасности. И здесь не требуются никакие доказательства или дополнительные сведения – «просто им так кажется».

Мартынов считает, что лучше было бы все спорные вопросы обсуждать в рамках конференций, за круглыми столами, где оперировали бы фактами, документами, историческими аргументами. Возможно, «приходили бы к общему пониманию тех или иных процессов, которые касаются, к примеру, общей истории».

Политолог возмущен по поводу заявлений польских деятелей, которые «в России говорят одно, у себя – другое». В частности, могут «оскорблять российское государство, российское руководство», чего «мы никогда себе в жизни не позволяли» в отношении Польши.

По его оценке, такая реакция связана с попыткой фальсификации истории. Поляки сталкиваются с «серьезным сопротивлением фактов, правды, документов, которыми наша экспертиза оперирует».

«И по принципу «сам дурак» они просто вносят нас в разные списки, чтобы ограничить нашу профессиональную деятельность на территории не только Польши, но и всей Шенгенской зоны. Это, безусловно, противоречит огромному количеству разных правил, правам человека, в конце концов», – пояснил он.

Нынешняя «зеркальная» мера, по мнению Мартынова, – «заслужена теми людьми, которые сегодня контролируют власть в Польше». «И, соответственно, со всеми претензиями польское экспертное сообщество пусть обращается именно к своим политикам – к тем деятелям, которые эту позорную практику превратили в регулярную», – заключил политолог.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.05.18

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