Берегитесь: «Фейсбук» выводит манипуляции сознанием на новый уровень

Социальная сеть «Фейсбук» собирается управлять поведением своей аудитории на новом уровне. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политконсультант, руководитель ассоциации электронной электоральной политики, группа PiteR Александр Серавин, комментируя изменения в политике отбора контента в соцсети.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад «Фейсбук» начал проводить масштабное исследование, насколько можно управлять поведением людей через соцсети. «Эксперимент показал, что наиболее эффективна управляемость на основе ленты, когда ты видишь только те новости, которые сделаны твоими друзьями и декларируют определенную точку зрения. То есть через декларирование определенной точки зрения можно навязывать человеку определенное поведение», – сказал Серавин.

Эксперт обратил внимание, что увеличение аудитории (ежедневно в соцсеть заходит до 500 млн пользователей) окончательно закрепило тенденцию к манипулированию сознанием.

«Они (владельцы соцсети) поняли, что захватили рынки и перешли к частичному воздействию: от пассивного управления контентом к активному управлению аудиторией. Сейчас это было официально транслировано и вызвало шок у аудитории. Естественно, многим это не понравилось», – добавил он.

По мнению эксперта, такие действия администраторов соцсети в значительной сфере могут отпугнуть российских пользователей, в том числе предпринимателей и политиков.

«Россия и так в основном – в «Вконтакте». Многие ушли в «Фейсбук» (ранее), потому что им казалось, что там гораздо более свободная и творческая аудитория, но на самом деле их технический аппарат сейчас будет говорить, что это не так», – заключил эксперт.

Напомним, 11 января основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг опубликовал пост, в котором сообщил об изменениях стратегии социальной сети. В первую очередь «Фейсбук» изменит принципы отбора записей, которые попадают в новостную ленту пользователей.

«Так как мы будем менять принципы, вы увидите меньше публичного контента, например, постов, опубликованных бизнесом, брендами и СМИ. Публичный контент, который вы будете видеть, будет отвечать тем же стандартам: он должен способствовать значимым взаимодействиям между людьми», – сообщил он.

Цукерберг признал, что некоторые показатели вовлеченности снизятся, однако выразил надежду на то, что время, которое люди будут проводить в «Фейсбуке», будет более ценным.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.01.18

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