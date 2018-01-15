Цензура в «Фейсбуке» сделает политиков и предпринимателей более креативными

Новая стратегия социальной сети «Фейсбук» по отбору контента заставит предпринимателей и политиков обратиться к «личностному подходу» в продвижении своего продукта или идеи, а СМИ – вернуться к своим первоначальным задачам. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказала политтехнолог, психолог, журналист, эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август.

По мнению эксперта, решение основателя «Фейсбука» Марка Цукерберга отдавать приоритет в ленте пользователей постам друзей, знакомых и членов семьи, а не публичному контенту – постам, опубликованным брендами и СМИ, во многом соответствует его актуальным жизненным позициям.

«Мы видим, как меняется Марк как бизнесмен и человек. Я думаю, ни для кого не секрет, как сильно изменились его предпочтения с появлением детей. Возможно, это даже не только бизнес-решение, а некоторое переосмысление – не все в этом мире измеряется деньгами, есть еще и человеческое измерение», – сказала Август.

В этой связи она отметила, что для России, где работа и бизнес во многом зависят именно от личных контактов, новая концепция работы «Фейсбука» не для всех станет критичной.

«Мы же не похожи на других, у нас всегда свой особенный путь, нас «умом не понять и аршином не измерить», поэтому и в бизнесе мы во многом работаем на личных отношениях, нам важны личные встречи, личные договоренности, люди – не роботы, а в России мы тем более не роботы. В итоге, так или иначе, «Фейсбук» будет показывать посты друзей друзьям, с которыми мы ведем бизнес, общие проекты», – отметила политтехнолог.

При этом она обратила внимание на три основных подхода к продвижению в соцсетях, характерные на сегодня.

«Первый вариант – «как напишу – так и сойдет», когда пользователи считают, что если просто написать о своем продукте, мероприятии, причем в достаточно сухом или нарочито рекламном изложении, то это кому-то почему-то будет интересно, что на самом деле совсем не так. Люди в любой ситуации остаются людьми, и им интересна информация с личностным оттенком», – сказала Август.

Эксперт пояснила, что из-за огромного потока информации, который ежедневно обрушиваются на современное общество, человек обращает внимание только на то, что лично его «цепляет».

«Еще один подход, когда информация подается от личности. Это даже более интересный формат, чем «нативочка» (нативная реклама, которая вплетается в основной контент), когда человек пишет от своего лица о том, что волнует его, как лично его эта история зацепила – и это работает», – продолжила она.

«Третий формат балансирует посередине: этакая болтанка между тем и другим – то ли за счет непрофессионализма, то ли за счет несерьезного подхода. Большинство записей, относящихся к бизнесу и продвижению того, что сейчас «Фейсбук» не будет продвигать в первую очередь, было, скажем прямо, не всегда удачного формата. Просто сейчас «Фейсбук» своей новой политикой продвижения это подтвердит. Сильные, креативные и адаптивные выживут, кто не захочет меняться – утонет», – обратила внимание Август.

По ее словам, политика продвижения информации в «Фейсбуке» соответствовала таким же критериям. «Мы это видим даже сейчас, когда представители каких-то отделений партий пишут довольно формальные посты от имени отделений – об успехах или преследованиях. Это достаточно формально и не особо интересно», – констатировала политтехнолог.

С ее точки зрения, сложнее всего адаптироваться к новой политике продвижения контента множеству СМИ.

«Здесь уже интересней. «Фейсбук» будет уже не в приоритетном порядке расставлять интересующие вас материалы СМИ. Изданиям придется быть креативнее и размещать не только ссылки на статьи, но вовлекать людей в некие общие проекты, обсуждения, действия», – считает Август.

В этой связи она напомнила о сегодняшнем трагическом инциденте в одной из пермских школ, где в результате поножовщины пострадало 15 человек.

«Это крайне печальная ситуация, но она была прогнозируема, потому что о том, что подростков забирает под свое крыло криминал, что негатив и отчужденность детей в семье, так или иначе, приведет к подобным вещам, говорилось давно. Но одни СМИ об этом сейчас просто напишут, «потоптавшись» на ситуации, а другие, может быть, придут к каким-то проектам, начнут работать с родителями или подростками более системно, привлекать специалистов», – сказала политтехнолог.

По ее мнению, цензурирование контента в «Фейсбуке» в чем-то даже заставит повысить профессиональный уровень.

«Может быть, СМИ вспомнят о том, что они не просто ресурс в Интернете для размещения текстов. Может быть, газеты вспомнят, что они не только для того, чтобы заполнять полосы текстами и картинками, а вспомнят о том, что это управление мнением, что когда-то в «древние времена» средства массовой информации были именно пропагандистом и организатором, и повышение внимания к качеству контента качественно улучшит нашей журналистику, которая не всегда радует», – заключила она.

Напомним, 11 января Цукерберг опубликовал пост, в котором сообщил об изменениях стратегии социальной сети. В первую очередь «Фейсбук» изменит принципы отбора записей, которые попадают в новостную ленту пользователей.

«Так как мы будем менять принципы, вы увидите меньше публичного контента, например, постов, опубликованных бизнесом, брендами и СМИ. Публичный контент, который вы будете видеть, будет отвечать тем же стандартам: он должен способствовать значимым взаимодействиям между людьми», – отмечал Цукерберг.

Владелец «Фейсбука» также добавил, что некоторые показатели вовлеченности снизятся, однако выразил надежду, что время, которое люди будут проводить в соцсети, станет более ценным.

Москва, Мария Вяткина

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