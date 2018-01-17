Новые алгоритмы Facebook ударят по США

Социальная сеть Facebook с помощью изменения алгоритмов показа контента пытается «расшевелить» пользователей на большую активность. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал генеральный продюсер корпорации Big Media Илья Садовский. По его оценке, это не самая лучшая идея.

«Эксперименты Facebook с увеличением числа показов публикаций родственников и друзей вполне объяснимы – экспоненциальный рост аудитории этой соцсети, наблюдавшийся в последнее время, замедлился», – констатировал эксперт.

Он обратил внимание, что абсолютное большинство аудитории соцсети, по крайней мере, в России не генерирует собственный контент, а лишь лайкает или репостит чужие посты.

«С другой стороны, активно генерирует контент бизнес и медиа, причем этот контент довольно часто интерактивен, т.е. предполагает общение. Например, бренды предлагают пользователям протестировать свои новые продукты и оставить комментарии, а СМИ через опросы узнают у своих читателей, какие темы будущих статей представляют наибольший интерес», – отметил Садовский.

По его мнению, «владельцы и стратеги соцсети Facebook за счет дополнительных показов публикаций от близких друзей и родственников, говоря, что сеть должна, прежде всего, решать благие цели «связать людей друг с другом», лукавят».

«На самом деле за счет смены алгоритмов формирования ленты контента они хотят расшевелить людей на более активное публичное комментирование», – считает эксперт.

Как полагает Садовский, «учитывая, что в российской части Фейсбука присутствует наиболее думающая и платежеспособная аудитория интернет-пользователей, новая недавно заявленная стратегия социальной сети «фокусироваться на помощи с более значимыми социальными взаимодействиями не самая лучшая идея».

«Будем надеяться, что новые алгоритмы коснутся, прежде всего, американской части Facebook, ведь в США не утихают споры относительно того, кто и как через эту соцсеть повлиял на итоги президентских выборов», – заключил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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