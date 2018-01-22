Первый «криминальный» скандал на выборах-2018 удалось замять

Кандидат на пост президента РФ от Партии социальной защиты Михаил Козлов со второй попытки прошел процедуру выдвижения. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также разрешила ему открыть избирательный счет, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе, 19 января, Центризбирком отменил ранее вынесенное постановление о регистрации финансовых представителей Козлова и об открытии им избирательного счета. Тогда члены комиссии обнаружили, что Козлов при удостоверении в нотариальной конторе не проставил в ней печать в присутствии нотариуса. Таким образом, документ был оформлен с нарушением требований закона «О выборах президента РФ». Тогда же члены ЦИК заявляли, что намерены обратиться в Следственный комитет для проведения расследования.

Козлов со свой стороны назвал озвученное ложью и пообещал обжаловать данные действия в суде. В ЦИКе посоветовали ему переоформить документ и подать его заново на рассмотрение комиссии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.18

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