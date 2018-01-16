Выборы-2018: произошел первый криминальный скандал

Центральная избирательная комиссия РФ обнаружила признаки фальсификации документов кандидата в президенты РФ от Партии социальной защиты Михаила Козлова. Как сообщил сегодня заместитель главы ЦИК Николай Булаев, Центризбирком намерен обратиться в Следственный комитет.

На заседании комиссии Булаев продемонстрировал доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов. «Она нотариально заверена, на ней есть все реквизиты, в том числе печать партии, которая предполагалась, что она будет использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании кандидата в президенты», – сказал он, передает РИА «Новости».

Как уточнил замглавы ЦИК, нотариальная палата сообщила, основываясь на том банке, который у них есть, действительно этот документ представлялся нотариусу для заверения, только в этом документе отсутствовала печать. «И этот документ вот без этой печати, как и положено, хранится в нотариальной палате», – Булавин.

«Получается так, что документ, который представил господин Козлов, имеет признаки фальсификации. Я предлагаю в данном случае действовать строго по закону: предлагаю эти материалы, представленные Козловым, и материалы нотариальной палаты направить в Следственный комитет для принятия мер реагирования, если они сочтут такие меры в данном случае необходимыми», – сказал замглавы Центризбиркома.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.01.18

«Тормозной» iPhone: в Москве подан первый иск к Apple. / Пора валить обратно – откровения экс-журналиста «Радио Свобода». / Нефтяной пузырь рискует скоро лопнуть. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»