Хватит терпеть унижения! Украину – в состав РФ, Афганистан – бомбить «Лучше одна война в течение года, чем 30 лет унижения», – заявил Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна была еще в 2014 году присоединить к себе Украину и в целом придерживаться жесткой линии во внешней политике. Например, чтобы остановить поток наркотиков из Афганистана – нужно разбомбить его. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня, выступая на пресс-конференции в Москве.

Жириновский обратил внимание, что в настоящий момент Запад в лице США открыто унижает Россию. «Не пускают на Олимпийские игры, публикуют доклады, вводят санкции, задерживают журналистов, арестовываю предпринимателей – унижают. Лучше одна война в течение года, чем 30 лет унижения», – сказал лидер ЛДПР.

Он подчеркнул, что руководство РФ должно было действовать превентивно. Например, когда в 2007 году страны Прибалтики вступали в НАТО, Россия, по мнению Жириновского, должна была ввести на территорию республик войска.

Кроме этого, с его точки зрения, Россия уже давно должна была присоединить к своей территории Украину. «Если бы мы вовремя взяли Украину в состав России, никакой бы Донбасс не дымил, и нацистского режима бы в Киеве не было. Ладно, в 91-ом году выпустили. Но 2014 год: Янукович – законный президент, он бежит из Киева. Три дивизии перебросить в Харьков – и на Киев. В течение трех дней уже снова Янукович сидел бы (в президентском кресле в Киеве). А за спасение его жизни он сам обратится в Верховную Раду с просьбой войти в состав в России полностью. И было бы два федеральных округа – Киевский и Харьковский. Все, вопрос был бы решен», – считает Жириновский.

В этой связи он обратил внимание, что в этом случае России не пришлось бы участвовать в военном конфликте на Ближнем Востоке.

«Когда кто-то говорит, что надо уйти из Сирии – они думают, что мы поддерживаем там Башара Асада. Мы защищаем там наши экономические интересы. Иначе дешевая арабская нефть и газ перекроют потребителей в Европе, а это (нефть и газ) пока еще больше 20% доходов в бюджет», – обратил внимание политик и добавил, что если бы Украина вошла в Россию, не пришлось бы строить дорогостоящие трубопроводы в ЕС.

Кроме этого Жириновский подчеркнул, что жесткая линия во внешней политике также должна коснуться и Афганистана. «Закрыть границу Таджикистана, Узбекистана и Туркмении с Афганистаном. Принудительно, используя силовые методы. Жестко закрыть всю территорию, которая подходит к границе этих трех государств – полностью уничтожить эту территорию, чтоб нельзя было не пройти и не проехать», – заявил он и пояснил, что 70% всех наркотических веществ идет на территорию России именно оттуда.

«Вот Афганистан… Я сперва бомблю ближайшие территории и границы, а потом скажу: афганские крестьяне, выращивайте хлеб, хлопок, шерсть – все у вас куплю, но ни одного грамма героина я не пропущу. И Афганистан прекратит (производить наркотики)», – поделился планами кандидат в президенты.

В этой связи Жириновский также подчеркнул, что одним из важных моментов его предвыборной программы является защита русских. «Русский вопрос только мы поднимаем. Русских убивают, унижают, закрывают русские школы, русский язык притесняют», – обратил внимание он и заявил, что «нужно изменить преамбулу Конституции – «Мы – русские и другие народы» вместо «Мы – многонациональный народ».

Лидер ЛДПР также отметил, что сейчас в национальных окраинах идет выдавливание русскоязычного населения, «чтобы лет через 20-30 стать мононациональной республикой и легче провозгласить независимость».

«Должен быть один государственный язык – русский. На местах, пожалуйста, изучайте хоть пять, любой- татарский, чувашский, удмуртский марийский, но не трогайте принудительно»,– подчеркнул Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

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