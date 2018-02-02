Центробанк решил объединить «Открытие» и «Бинбанк»

Центробанк России принял решение объединить санируемые «ФК Открытие» и «Бинбанк». Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Решение о том, что «Открытие» и «Бинбанк», как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов будут объединяться – …такое внутреннее решение принято», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Как ранее сообщал «Новый День», в отечественной банковской системе сложилась кризисная ситуация. Особенно ярко это стало проявляться в конце июля 2017 года после отзыва лицензии у крупного банка «Югра», который занимал 30-е место по активам в банковской системе. Фонд страхования вкладов опустел на 170 млрд рублей, чтобы покрыть дыру в капитале банка. 29 августа ЦБ РФ принял решение о санации банка «Открытие», которая будет стоить почти 1 трлн рублей. 21 сентября регулятор сообщил о «лечении» «Бинбанка».

В октябре ЦБ впервые заявил о том, что с большой степенью вероятности «Бинбанк» будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». «В определении кандидатуры руководителя «Бинбанка» на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», – сказал тогда первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин.

В декабре Центробанк выкупил 99,9% акций банка «Открытие» в рамках реализации плана по предупреждению его банкротства.

Москва, Мария Вяткина

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