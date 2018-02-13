Банк «Возрождение» пытается через суд «отбиться» от ЦБ РФ

Банк «Возрождение» намерен судиться с Центробанком РФ. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы.

Как пояснили в пресс-службе «Возрождения», иск подан «по спору, связанному с оспариванием административного штрафа», который был наложен на банк в октябре 2017 года из-за «непредоставления конфиденциальной информации физическому лицу», пишет «Коммерсантъ».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦБ потребовал от экс-бенефициаров «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых продать контрольный пакет банка «Возрождение» до середины февраля. Однако из-за сжатых сроков приобретать неоднозначный актив никто не готов. Таким образом есть основания полагать, что предписание регулятора не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал», головной структуры братьев Ананьевых, в 2015 году. Согласно информации на сайте ЦБ, 52,7% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5% – напрямую ПСБ, 9,7% – банку «Россия», 9,4% – банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть – миноритариям.

Москва, Мария Вяткина

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