Немецкие врачи сделают руку-робота для жительницы Подмосковья, покалеченной мужем

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, покалеченная мужем-ревнивцем, получит современный протез – роботизированную руку. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

На днях в Серпухове прошел благотворительный концерт #РитаМысТобой в поддержку Грачевой, после которого Грачева поблагодарила всех за помощь. «Мои хорошие, благодаря ВАМ, я улетаю в Германию на протезирование! Ждите через месяц с рукой-робота)», – пишет она.

Как сообщал «Новый День», жуткая история произошла в декабре прошлого года в Серпухове, где отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней супруге. Ревность усугубило СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую он прочитал в телефоне Маргариты. Он отвез жену в лес, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.02.18

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