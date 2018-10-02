Подмосковный ревнивец, отрубивший руки жене, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении жителя подмосковного Серпухова Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Вскоре он предстанет перед судом.

Грачев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «похищение» и «угроза убийством». По данным подмосковного управления СКР, в настоящее время уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года отец двоих детей Дмитрий Грачев искалечил свою 25-летнюю супругу Маргариту Шейкину, заподозрив ее в измене. Ревность усугубила СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую мужчина прочитал в телефоне жены.

11 декабря Грачев отвез жену в лес против ее воли, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал – дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. По данным следствия, изверг не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям рук супруги. Одну из кистей он отсек полностью. Затем Грачев доставил истекающую кровью жену в приемное отделение городской больницы им. Семашко и в тот же день пришел в полицию, где признался в содеянном.

По информации следствия, 11 ноября Грачев уже отвозил насильно жену в лес, где угрожал убийством. После этого женщина пожаловалась на угрозы со стороны мужа в полицию. Однако участковый отреагировал на обращение только через 18 дней, проведя лишь профилактическую беседу с мужчиной. 8 декабря правоохранитель вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Грачева состава преступления. Как отметили в ведомстве, это «способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления».

В отношении участкового, не защитившего жену Грачева, расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, что пострадавшая девушка перенесла несколько операций. Врачи спасли левую кисть, однако она сможет функционировать на 100%, на правую руку поставили бионический протез. Маргарита позднее уточнила, что конфликт с мужем начался потому, что она подала на развод. Супругов развели только 9 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.18

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