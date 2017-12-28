Уволен участковый, игнорировавший жалобы женщины с отрубленными мужем руками

Из подмосковной полиции уволен участковый, не защитивший жительницу Серпухова Маргариту Шейкину, которой отрубил руки собственный муж-ревнивец. Ранее женщина жаловалась в полицию на угрозы со стороны супруга. Однако участковый отреагировал на обращение только через 18 дней, проведя лишь профилактическую беседу с мужчиной. Также должности лишился его непосредственный начальник, сообщила начальник пресс-службы подмосковного полицейского главка Татьяна Петрова. Кроме того, по ее словам, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены руководители и должностные лица управления МВД «Серпуховское».

Представитель полиции отметила, что в результате бездействия участкового причинен тяжкий вред здоровью 25-летней местной жительницы. Муж пострадавшей арестован. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Извергу грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД РФ по Московской области назначило проверку действий участкового, по итогам которой будет дана правовая оценка его деятельности.

Как информировал «Новый День», житель Подмосковья искалечил молодую жену, заподозрив ее в измене. Отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней Маргарите Шейкиной. Ревность усугубила СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую Грачев прочитал в телефоне жены. Он отвез супругу в лес, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко и в тот же день пришел в полицию, где признался в содеянном. Пострадавшая перенесла несколько операций и уже переведена из реанимации в обычную палату. За руки девушки медики боролись почти 10 часов – «собирали как мозаику». По данным СМИ, левая рука имеет шанс прижиться, что будет с правой – пока неясно. Девушка уточнила, что конфликт с мужем начался потому, что она подала на развод.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.17

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