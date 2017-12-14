Дело об отрубленных руках: полиция проверит действия участкового

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Шейкина, которой отрубил руки собственный муж-ревнивец, переведена из реанимации в обычную палату. Ей проведено несколько сложнейших операций, за руки девушки медики боролись почти 10 часов – «собирали как мозаику». Левая рука имеет шанс прижиться, что будет с правой – пока неясно, передает «Рен ТВ».

По словам пострадавшей, конфликт с супругом Дмитрием Грачевым начался потому, что она подала на развод.

Также выяснилось, что женщина жаловалась в полицию на угрозы, однако защиты не получила: участковый отреагировал только через 18 дней. При этом ограничился профилактической беседой с супругом.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области уточнили, что назначена проверка действий участкового, по итогам которой будет дана правовая оценка его деятельности. Кроме того, в полиции обещают проверить факты, изложенные в СМИ, о непринятии мер при рассмотрении обращения.

Фамилия пострадавшей не сообщается, но, судя по всему, речь идет именно о Маргарите Шейкиной.

Как сообщал «Новый День», житель Подмосковья искалечил молодую жену, заподозрив ее в измене. Жуткая история произошла в Серпухове, где отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней Маргарите Шейкиной. Ревность усугубила СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую Грачев прочитал в телефоне жены. Он отвез супругу в лес, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. Затем он доставил истекающую кровью жену в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.12.17

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