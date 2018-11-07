Расстройство личности: гособвинение просит 17 лет «строгача» за отрубленные кисти рук

Гособвинение настаивает на 17 годах заключения в колонии строгого режима для подмосковного ревнивца Дмитрия Грачева, который отрубил кисти рук своей жене. Об этом было заявлено сегодня на заседании в Серпуховском суде Подмосковья.

В ходе процесса Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью жены, передает РИА «Новости». Помимо этого, ему инкриминируются статьи УК РФ «Угроза убийством» и «Похищение человека».

Согласно медицинской экспертизе, у Грачева выявлено расстройство личности. «Боязнь предательства, опасения оказаться несостоятельным, обостренное чувство подозрительности, недоверия. Однако все это не является признаками невменяемости», – подчеркнул обвинитель, отмечает канал «360».

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года отец двоих детей Дмитрий Грачев искалечил свою 25-летнюю супругу Маргариту Шейкину, заподозрив ее в измене. Ревность усугубила СМС-сообщение от незнакомого мужчины, которую мужчина прочитал в телефоне жены.

11 декабря Грачев отвез жену в лес против ее воли, где, перед тем как лишить ее кистей, более получаса пытал – дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался узнать правду об измене. По данным следствия, изверг не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям рук супруги. Одну из кистей он отсек полностью. Затем Грачев доставил истекающую кровью жену в приемное отделение городской больницы им. Семашко и в тот же день пришел в полицию, где признался в содеянном.

По информации следствия, 11 ноября Грачев уже отвозил насильно жену в лес, где угрожал убийством. После этого женщина пожаловалась на угрозы со стороны мужа в полицию. Однако участковый отреагировал на обращение только через 18 дней, проведя лишь профилактическую беседу с мужчиной. 8 декабря правоохранитель вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Грачева состава преступления. Как отметили в ведомстве, это «способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления».

В отношении участкового, не защитившего жену Грачева, расследуется уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Напомним, что пострадавшая девушка перенесла несколько операций. Врачи спасли левую кисть, однако она сможет функционировать на 100%, на правую руку поставили бионический протез. Маргарита позднее уточнила, что конфликт с мужем начался потому, что она подала на развод. Супругов развели только 9 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.18

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