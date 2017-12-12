Шок! В Подмосковье ревнивый муж отрубил жене руки

Житель Подмосковья искалечил молодую жену, заподозрив ее в измене. Жуткая история произошла в Серпухове, где отец двоих детей Дмитрий Грачев отрубил руки 25-летней Маргарите, передает Life.

Сообщается, что ревнивец отвез супругу в лес, где перед тем как лишить ее кистей более получаса пытал: дробил ей топором пальцы и затем их отрубал. Таким образом мужчина пытался выведать правду об измене. Затем мужчина доставил истекающую кровью женщину в приёмное отделение городской больницы им. Семашко.

Несмотря на сложную операцию, женщине так и не удалось восстановить функционирование хотя бы одной руки. Родственники пострадавшей уже объявили сбор средств на реабилитацию.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина задержан.

Как сообщила телеканалу «РЕН ТВ» мать пострадавшей, ранее супруги подали заявление на развод, после чего у Грачева началась «паранойя на почве ревности».

«Думал, что его обманывали. Он ее и на детектор лжи возил, избил, ножом угрожал», – сообщила женщина.

Однако, по ее словам, в последние дни мужчина вел себя дружелюбно и ничто не предвещало беды.

Известно также, что супруги прожили вместе 5 лет, имеют двух детей 4 и 3 лет, которые сейчас находятся у бабушки.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.12.17

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