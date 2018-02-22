Переполненные аэропорты и возврат капиталов: прогноз астролога Александры Качановской на 2018 год

Звезды указывают заблудшим россиянам путь домой: 2018 год – самый удачный для возвращения на родину. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявила известный астролог и нумеролог Александра Качановская. По ее словам, такие выводы можно сделать в результате изменения магнитных колебаний Земли и расположения небесных тел.

«В соляре (прогнозе) России на 2018 год великолепная звезда Регул стоит на ASC, главной точке гороскопа. Если сказать доступным языком, то это показатель того, что наша страна получит больше влияния на политической арене. У нее будут возможности и силы предоставлять более комфортную жизнь своему населению», – отметила астролог.

По ее словам, «русский человек прислушивается к рекомендациям специалистов и следит за тем, что происходит в мировой экономике и политике», а значит – соотечественники за рубежом начнут задумываться о возвращении на родину.

Очень скоро, прогнозирует Качановская, будут побиты все рекорды по числу вернувшихся домой россиян, и аэропорты окажутся переполнены «возвращенцами». Кто-то покинет чужбину уже в 2018-м, а для кого-то год станет отправной точкой, чтобы паковать чемоданы в будущем. При этом пик придется на июль-август, а ближе к концу года и некоторые российские звезды шоу-бизнеса, проживающие за рубежом, заявят о желании встретить Новый год на родине.

Между тем, возвращений домой среди некоторых знаков ожидается меньше – в частности, у стрельцов, скорпионов, близнецов.

Астролог также отметила, что в России становиться жить безопасней, чем в других странах: «Европу волнами захлестывают столкновения с мигрантами, теракты, а вот США – природные катаклизмы», и добавила, что Россия становится огромным магнитом для соотечественников, и к аналогичным выводам приходят ее коллеги.

Как считает Качановская, обстановка для возвращения капитала в России также складывается благоприятная, в том числе, благодаря политике властей. «Руководство страны делает все, чтобы осуществлялся возврат капитала в Россию. Заглядывая в будущее страны, я хочу вам сказать, что 2018 год станет отправной точкой, и в 2019 году мы увидим, что это реально начнет происходить», – резюмировала Качановская.

Примечательно, что в прошлом месяце Sberbank Private Banking зафиксировал нетипично высокий приток капитала в Россию из-за границы. В течение двух недель января размер средств в подразделении корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Точные суммы не назывались, но речь идет о сотнях миллионах долларов. В целом средний чек состоятельных клиентов за прошлый год вырос с $2,3 млн до $3,8 млн (порог входа в Sberbank Private Banking – 100 млн рублей).

Стоит отметить, что в социальных сетях набирает популярность проект «Пора валить обратно» – новый взгляд на тему возвращения соотечественников на родину. Россияне, известные и не очень, под хештэгом #ВалитьНЕвалить делятся историями жизни на чужбине и приводят свои доводы «за» и «против». Автором проекта стал журналист Александр Орлов, проработавший несколько лет в редакции «Радио Свобода» в Чехии. По его словам, он поехал в Прагу за свободной журналистикой, не нашел ее: западные СМИ не отличается от худших отечественных образцов пропаганды.

В числе тех, кто подключился к проекту, в том числе, легенда бокса, чемпион мира Костя Цзю, проживший 20 лет за рубежом.

Интервью с Костей Цзю

Москва Февраль 22, Ольга Ветрова

Москва Февраль 22. Другие новости 22.02.18

В Подмосковье изъято более 900 боеприпасов и запчасти для оружия. / Отношение россиян к ВЧК и КГБ улучшилось за последние 20 лет – опрос. / CAS отобрал у России бронзовую медаль Олимпиады-2018. Свищев: надеемся вернуть награду через полноценные слушания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»