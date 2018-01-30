Русский ответ на санкции: пора валить обратно

На фоне ужесточения антироссийских санкций в русскоязычных социальных сетях набирает популярность флешмоб с общественным ответом на западные ограничения под хештегом #ВалитьНЕвалить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участникам флешмоба предлагается высказать мнение о том, стоит ли уезжать за границу, а также о последнем тренде, связанным с возращением соотечественников. К акции уже присоединились такие известные персоны, как певец Дмитрий Маликов, блогер Максим Кононенко и общественный деятель Ксения Потупчик.

Акция проводится в рамках проекта «Пора валить обратно!», ведущим которого стал капитан команды КВН «Саратов» Кирилл Лопаткин. На канале Youtube он рассказывает о жизни россиян за границей, отношении к ним в разных странах. При этом параллельно показываются истории русских и иностранцев, которые в последнее время приехали в Россию.

В частности, в ролике представлен фермер Юрий Задорожный, который после 15 лет жизни в США променял высокую должность в крупной американской логистической компании на коров в России. На деньги, заработанные в Штатах, он построил образцовую ферму в Тульской области. «Человек не может себя там чувствовать именно человеком – он просто становится потребителем. Поэтому те, кто хочет жить настоящей жизнью, приезжают в Россию», – прокомментировал предприниматель свое возвращение на родину.

валитьНЕвалить

Еще один герой – гражданин США Джастас Уолкер, который известен в Интернете как «веселый молочник». Он строит свою ферму на Алтае. В Россию Уолкер попал в детстве, когда его родители приехали в Сибирь в качестве проповедников. Джастас отказался возвращаться на ПМЖ в Америку – он предпочел жизнь в России и считает себя русским.

По его словам, в США даже с родственниками и друзьями невозможно нормально пообщаться – нужно чуть ли ни записываться к ним на прием, тогда как жители Сибири отличаются большим гостеприимством. Уолкер мечтает превратить Россию в аграрного гегемона, который через 15 лет будет кормить весь мир.

Авторы проекта рассчитывают, что отснятый материал может стать частью документального фильма о России. В настоящее время креативная команда проекта ищет героев по всему миру с помощью блогосферы и социальных сетей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

«Почта России» провалила запуск портала ГИС ЖКХ. / «Виноват, ищу оправдания»: Чубайс отреагировал на непопадание в «кремлевский доклад». / Путин предложил искоренить вторую смену в школах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»