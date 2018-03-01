Деньги под матрац? Осталось ли доверие к российской банковской системе Опрос на сайте РИА «Новый День»

Ситуация в российской банковской сфере продолжает оставаться крайне сложной. С одной стороны, кредитные организации продолжают отчитываться о рекордных прибылях, что вроде бы должно свидетельствовать о преодолении кризиса. Однако в то же время поступает множество новостей об административной зачистке в финансовой сфере при одновременном незаконном выводе банкирами миллиардных сумм, что ставит под сомнение оптимистичные заявления чиновников о том, что такая ситуация является нормальной и находится под контролем.

Надо признать, что в последние кризисные годы российские денежные власти делают все, чтобы банковская сфера не рухнула в результате прошедших волн кризисов. Из бюджета вливаются громадные суммы в кредитные организации, и это, с одной стороны, могло бы служить неким успокаивающим фактором.

Однако одновременно принимаются довольно странные решения, которые явно не добавляют доверия к банкирам. Например, в конце января стало известно, что Верховный суд (ВС) признал право банков отказывать в выдаче средств с депозитов наличными клиентам, которых кредитные организации признают подозрительными. Теперь очевидно, что банки смогут отказывать в выдаче «налички» под надуманными предлогами, чтобы уменьшить недостаток ликвидности, а также заставить клиента перевести деньги на счет в другом учреждении, заплатив комиссию за операцию.

Еще одной тревожной новостью стали иски Агентства по страхованию вкладов к частным лицам – это около 500 вкладчиков проблемных банков. АСВ оспаривает снятие денег незадолго до банкротства кредитных организаций, что вопреки презумпции невиновности объявляется мошенничеством. Если суд признаёт иск законным, гражданина заставляют либо вернуть деньги, либо расстаться с имуществом или же объявить себя банкротом. С одной стороны, можно понять, если средства выводят сами владельцы или сотрудники предбанкротных банков, но если речь идет об обычном клиенте – это можно считать мошенничеством со стороны всей регулирующей эту сферу системы. В Госдуме нашлись депутаты, которые обратили внимание на эту проблему, но как скоро это вопрос будет решен в пользу обычных клиентов банков – непонятно.

Не случайно, что за последние два года сберегательные предпочтения населения России значительно изменились. В четыре раза выросла доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличных рублях – с 5% до 21%. «Чистка» банковского сектора привела к тому, что люди, опасаясь отзыва лицензий, больше доверяют крупным госбанкам. Все это является следствием нестабильности в экономике, говорят эксперты.

В начале недели на нездоровую ситуацию в банковской сфере обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала Центробанк «следить за риторикой», указав, что новости о финансово-кредитной отрасли напоминают «сводки с театра военных действий».

«Мы слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что все это серьезно снижает доверие к банковской системе», – констатировала Матвиенко и подчеркнула, что чистка банковского сектора, которую ведет ЦБ, привела к снижению конкуренции в этой сфере, одно из последствий этого – стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики.

Хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла критику со стороны Матвиенко, сказав, что Центробанк не собирается останавливать процесс «оздоровления» банковского сектора из-за опасений, что доля государства вырастет, но оптимизма вкладчикам особенно частных банков эти слова явно не прибавят.

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила провести опрос: Доверяете ли вы банковской системе России?

Варианты ответов:

Да, доверяю полностью

Доверяю только государственным банкам

Доверяю только частным банкам

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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