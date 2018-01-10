Россияне все меньше доверяют банкам и предпочитают хранить сбережения в наличных

За последние два года сберегательные предпочтения населения России значительно изменились. В четыре раза выросла доля граждан, предпочитающих хранить средства в наличных рублях. «Чистка» банковского сектора привела к тому, что люди, опасаясь отзыва лицензий, больше доверяют крупным госбанкам. Все это является следствием нестабильности в экономике, говорят эксперты.

По данным аналитического центра НАФИ, надежность была основным критерием выбора вида сбережений для граждан в течение многих лет. При этом сейчас население готово жертвовать прибылью, только бы сохранить свои деньги, пишет «Коммерсант». Так с 2015 года доля тех, кто сберегает в наличных, выросла с 5% до 21%. В то же время с 16% до 25% выросло число россиян, которые хранят средства на счетах в госбанках.

Такой значительный рост связан с тем, что в обществе растет недоверие к финансовой системе на фоне множественных отзывов лицензий, вскрывшихся забалансовых вкладов и громких санаций крупных банков. Российская финансовая инфраструктура не создает ощущения надежности. Исключением являются лишь государственные банки. По данным ЦБ РФ, около половины (12,5 трлн рублей) всех средств граждан на счетах и вкладах в банковской системе находятся в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке.

По словам экспертов, наличная форма людям понятна, хотя, безусловно, это серьезный регресс. Массовый отзыв лицензий и масштабные санации настолько пошатнули доверие населения, что ситуация выправится не раньше чем через два-три года, и то при условии отсутствия сильных потрясений на банковском рынке. Однако депозитная база продолжает расти, а это значит, что сбережения в виде наличных денег граждане хранят лишь частично.

Тем временем, сильно просела привлекательность вложений в недвижимость – с 65% до 49%. Вероятно, вскоре этот вид сбережений и вовсе перестанет быть интересным из-за стабильных цен и увеличения сопутствующих расходов: налоговой нагрузки, коммунальных платежей.

В целом в условиях нестабильности россияне предпочитают не строить долгосрочных финансовых планов. Экономические последствия санкций, рост цен на продукты и вещи первой необходимости, снижение покупательной способности и потери вкладов в обанкротившихся банках – все это привело к тому, что люди стали вкладывать средства в реализацию собственных потребностей и доверять только себе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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