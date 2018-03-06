Дело банкира Григорьева: арбитраж ждет уголовного приговора

Громкий криминальный скандал вокруг бывших руководителей банка «Западный» получил продолжение. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании убытков в размере 9 млрд рублей с двух бывших руководителей финансового учреждения.

В частности, столичный арбитраж взыскал с Виктора Хребта 5,36 млрд рублей, с Тимура Чачуха и Хребта солидарно взыскано 3,64 млрд рублей. В удовлетворении требований в отношении Ларисы Поповой, Екатерины Лащеновой и Ольги Тимохиной было отказано. Производство по заявлению в отношении бывшего владельца банка Александра Григорьева приостановлено до рассмотрения и вступления в законную силу приговора по уголовному делу, говорится в сообщении на сайте АСВ.

По данным агентства, банку были причинены убытки после выдачи кредитов техническим юридическим лицам, а также физическому лицу, у которого отсутствовала финансовая возможность исполнить обязательства по возврату денежных средств. Кроме того, отмечает АСВ, бывшие руководители произвели безвозмездное отчуждение ликвидных активов кредитной организации.

Центральный банк (ЦБ) России 21 апреля 2014 года отозвал у банка «Западный» лицензию на осуществление банковских операций, а Арбитраж Москвы 9 октября 2014 года признал банк несостоятельным (банкротом). В рамках рассмотрения дела о банкротстве юрист регулятора заявлял, что у банка есть признаки банкротства: стоимость его имущества составляет 11,488 млрд рублей, в то время как размер обязательств составляет 25,67 млрд рублей.

АСВ также сообщало, что инвентаризация имущества банка «Западный» выявила недостачу в размере 848 млн рублей. Общий размер установленной задолженности банка перед кредиторами составляет 24,6 млрд рублей.

Банк «Западный» был основан в 1993 году. В числе его совладельцев значился бизнесмен Дмитрий Леус, который в октябре 2013 года вышел из капитала банка, продав свою долю другому акционеру – Александру Григорьеву.

В конце ноября прошлого года Генпрокуратура сообщила, что по уголовному делу в отношении фактического собственника ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ «Донинвест» Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ «Донинвест» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова утверждено обвинительное заключение. В надзорном ведомстве тогда уточнили, что зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в г. Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций.

В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», в размере, превышающем 2,18 млрд рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей.

О задержании Григорьева сообщалось в ноябре 2015 года. Тогда речь шла о расследовании действий организованной финансовой преступной группы, в которую входило около 500 человек и порядка 60 банков, в том числе с госучастием, по выводу за границу порядка $46 млрд, а Григорьев мог являться одним из ее руководителей.

По оперативным данным, которые приводила газета «Коммерсантъ», для вывода денег из России группа Григорьева могла использовать использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Учитывая все эти обстоятельства, Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК).

Позже в МВД РФ подтвердили задержание Григорьева как предполагаемого лидера группировки, которая незаконно вывела из России около $50 млрд. «В настоящее время Григорьев этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», – говорилось в сообщении МВД в начале ноября 2015 года.

Полиция также официально подтвердила, что вывод средств из России в основном осуществлялся через так называемую «молдавскую схему». В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги. Через некоторое время их переправляли в офшоры.

В МВД уточнили, что подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии. Он также являлся совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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