Валить – не валить? Эксперты обсудили проблему эмиграции и утечки мозгов из России

Российская власть впервые за долгое время начала предпринимать попытки остановить эмиграцию и так называемую «утечку мозгов». Как считают эксперты, сейчас из страны в основном уезжают «по глупости» и наивности в надежде, что где-то на Западе их ждет сказочная жизнь. Однако главная проблема состоит в том, что это явление заложено в капиталистическом устройстве современного мира, и единого рецепта, как противостоять миграционному потоку, нет.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День» прозвучало накануне на площадке дискуссионного клуба WTF, где состоялся финальный баттл очень популярного в социальных сетях проекта «Пора валить обратно» (ПВО).

Комментируя проблему миграции из России, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко подчеркнул, что в данном случае есть несколько аспектов проблемы. В частности, по его словам, не нужно путать «любовь к родине» и желание состояться в своей профессии.

«Возможность жить на несколько стран и городов – сейчас это нормально и никакого предательства в этом нет. Любовь к стране и к своей родине – это отдельная история, совершенно другая – место самореализации. Самореализовываться можно там, где ты сейчас более востребован», – сказал Бондаренко.

В этой связи он обратил внимание, что трудовая миграция, которая является одной из сторон создания рынка рабочей силы, заложена в основу современного общественного устройства.

«Мы живем в капиталистическом мире, это правило капиталистического мира, с этим нельзя не считаться. Любить Россию можно и на расстоянии. А чтобы умы оставались в стране, нужно создавать условия для этих умов», – констатировал политолог.

В интервью РИА «Новый День» Бондаренко пояснил, что сейчас российские власти только начинают работу в этом направлении.

«Проблема миграции есть. Утекают «мозги», так же, как и утекали, может быть, с меньшей интенсивностью. Но это общая проблема, это есть даже в самой благополучной стране. Надо понимать ее причины», – сказал Бондаренко.

Эксперт напомнил, что после развала СССР в стране «был полный раздрай», в связи с чем произошел массовый отток высококлассных специалистов, в том числе технической интеллигенции. Вместе с тем он обратил внимание, что и сейчас из России уезжают в основном образованные люди.

«Из России гастарбайтры, как из Украины, не едут. Едут все-таки с мозгами люди. Если это не белые воротнички, то это синие воротнички – люди технических профессий», – отметил Бондаренко и добавил, что в России только начинает восстанавливаться промышленности, в том числе авиа- и судостроение, где инженеры становятся востребованными.

Как считает политолог, 100-процентного рецепта борьбы с миграцией сейчас нет, но у государства есть возможность дать сигналы, уехавшим из России – рассказать об «историях успеха» тех, кто вернулся. «Вот будет история, когда какой-нибудь бизнесмен, лучше известный, возьмет и вернется, а это дойдет до более широкой аудитории. Это будет тогда сигнал», – считает он.

Как отметил автор проекта ПВО, журналист Александр Орлов, для российского общества тема возвращения или невозвращения на родину сейчас очень актуальна.

«Проект появился из реальной истории моей семьи. Мы несколько месяцев назад вернулись в Россию. Выяснилось, что сравнение, как живут в России и заграницей, интересует всех. Неожиданно для нас выяснилось, что существует огромное количество людей, которые пожили в Европе, в Америке, разных других странах и вернулись обратно», – сказал Орлов.

Стоит отметить, что слова Орлова об актуальности темы подтверждают многочисленные посты в соцсетях, в которых россияне, известные и не очень, под хештэгом #ВалитьНЕвалить делятся историями жизни на чужбине и приводят свои доводы «за» и «против». В числе тех, кто подключился к проекту, в том числе, легенда бокса, чемпион мира Костя Цзю, проживший 20 лет за рубежом, и другие известные персоны – такие как Дмитрий Маликов.

По мнению журналистки, бывшей фигурантки «болотного дела» Марии Бароновой, чтобы остановить отток людей из России нужно создавать более качественные условия жизни. При этом она подчеркнула, что изменений нужно добиваться и самим.

«Вопрос в том, почему кто-то уезжает, почему самые просвещенные люди, выпускники, знающие один иностранный язык и более, чаще всего выбирают уехать заграницу? И при этом считаются здесь изгоями, национал-предателями. Почему другие люди, не такие боевитые, как я, хотели бы здесь жить, они любят Россию, но уезжают?», – сказала Баронова.

Вместе с тем она отметила, что люди, которые хотят уехать, часто забывают о том, что в России все еще во многом сохранилось социальное государство, в то время как заграницей при более высоком уровне заработной платы за многое придется платить больше.

«Я подсчитала для интереса, если уезжать куда-то в Америку, мне понадобится порядка 5 млн долларов. Точно такое же образование, точно такая же медицина, несмотря на все проблемы, будут стоить там безумные деньги. На самом деле, валить-то некуда. Нужно понимать, что если вы привыкли к достаточно качественной жизни, то скорее разумно здесь отстаивать свои права, принуждать нашу власть создавать более удобные и безопасные условия», – подчеркнула Баронова.

Еще на один важный аспект проблемы миграции из России обратил внимание генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, также присутствовавший на мероприятии. По его словам, чаще всего «сказка», за которой люди уезжают за границу, так и остается несбывшейся.

«Самая массовая категория – мигранты по глупости, которые считают, что здесь им недоплачивают, здесь их недооценивают, а там они будут в шоколаде. Те студенты, которые уехали туда, чаще всего не представляли в принципе, что такое бизнес и что такое работа там. Совершив эту ошибку, они это осознают, признают, но сначала идет этап отторжения. Они лезут в блоги, начинают там строчить – «Путин-плохой», «Рашка-говно». Потом наступает этап грусти, когда они начинают писать, что «Рашка», конечно, «плохая», но здесь тоже все не так хорошо. Ну а потом принятие – «Да, я – идиот» – и возвращение обратно», – сказал Данилин.

Москва, Мария Вяткина

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