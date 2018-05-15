российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:11 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Банк России «намудрил» на $4,5 млрд потерь

Хитроумные сделки Банка России на международном валютном рынке в 2017 году обернулись ударом по золотовалютным резервам (ЗВР) страны. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. По его оценке, действия ЦБ РФ привели к потере, как минимум, $2,5 млрд.

«ЦБ ошибочно оценил динамику евро к доллару и понес миллиардные потери на курсовых разницах. За год Центробанк продал почти треть всех вложений в европейскую валюту. Если бы ЦБ оставил вложения в евро нетронутыми, то курсовые разницы увеличили бы ЗВР на 2,5 млрд. долларов. На конец первого квартала 2018-го эта разница достигла бы 4,5 млрд. долларов», – прокомментировал Титов действия Банка России на своей странице в Facebook.

В то же время бизнес-омбудсмен выразил уверенность, что «значительную часть этих огромных средств можно было инвестировать в отечественную экономику через проектное финансирование». «Возможно, оно и не принесло бы большой прямой доход, но, несомненно – огромный косвенный. Новые рабочие места, налоги в бюджет, повышение уровня жизни и появление у многих (отчаявшихся бороться с системой) предпринимателей – надежды на будущее», – отметил Титов.

«Увы, этого не случится. Наш ЦБ упорно идет по одному ему известному маршруту, постоянно оступаясь, попадая в овраги и наступая на грабли», – заключил бизнес-омбудсмен.

Как сообщал «Новый День», по итогам четырех месяцев 2018 года резервы России оценивались в $457,995 млрд. Между тем на 1 апреля внешний долг РФ регулятор оценивал в более существенную сумму – $524,9 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

Сатанисты и оппозиционеры названы главной угрозой для российских подростков. / «Права имеются»: Песков заверил, что Путин законно рулил «КамАЗом». / Москвичи теперь чаще умирают: в столице растет смертность, а рождаемость падает. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

В России нашли более 1300 «черных кредиторов», использующих метод «утюга и паяльника»

ЦБ лишил лицензии орский банк «Акцент»

«Стабильность»: отток капитала из России снова вырос

Набиуллина саботирует распоряжения Путина: Россия борется с «долларовой монополией» только на словах

ЦБ РФ доводит банковскую систему до абсурда

Из России уплыли почти полтриллиона рублей

Санируемые банки в 2017 году показали 1,6 трлн рублей чистых убытков

«Риск на Россию»: ЦБ не решился «поиграть» с ключевой ставкой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис, ЦБ РФ,

Новости партнеров