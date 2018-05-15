Банк России «намудрил» на $4,5 млрд потерь

Хитроумные сделки Банка России на международном валютном рынке в 2017 году обернулись ударом по золотовалютным резервам (ЗВР) страны. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. По его оценке, действия ЦБ РФ привели к потере, как минимум, $2,5 млрд.

«ЦБ ошибочно оценил динамику евро к доллару и понес миллиардные потери на курсовых разницах. За год Центробанк продал почти треть всех вложений в европейскую валюту. Если бы ЦБ оставил вложения в евро нетронутыми, то курсовые разницы увеличили бы ЗВР на 2,5 млрд. долларов. На конец первого квартала 2018-го эта разница достигла бы 4,5 млрд. долларов», – прокомментировал Титов действия Банка России на своей странице в Facebook.

В то же время бизнес-омбудсмен выразил уверенность, что «значительную часть этих огромных средств можно было инвестировать в отечественную экономику через проектное финансирование». «Возможно, оно и не принесло бы большой прямой доход, но, несомненно – огромный косвенный. Новые рабочие места, налоги в бюджет, повышение уровня жизни и появление у многих (отчаявшихся бороться с системой) предпринимателей – надежды на будущее», – отметил Титов.

«Увы, этого не случится. Наш ЦБ упорно идет по одному ему известному маршруту, постоянно оступаясь, попадая в овраги и наступая на грабли», – заключил бизнес-омбудсмен.

Как сообщал «Новый День», по итогам четырех месяцев 2018 года резервы России оценивались в $457,995 млрд. Между тем на 1 апреля внешний долг РФ регулятор оценивал в более существенную сумму – $524,9 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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