Европа взбунтовалась против США: Брюссель официально отказался поддерживать санкции против Ирана

Европейский союз принял решение действовать вопреки Вашингтону и отказался поддерживать санкции против Ирана. Европа разрешила своему бизнесу требовать возмещения ущерба. Об этом говорится в опубликованном сегодня коммюнике Еврокомиссии.

Таким образом Брюссель запустил официальный процесс по активизации Блокирующего статута путем обновления списка санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия, передает «Интерфакс».

«Блокирующий устав запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе», – сообщает Еврокомиссия.

Отметается, что ЕС намерен принять соответствующие меры до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США.

Согласно документу, Европа начала устранять препятствия, созданные США, которые не позволяли Европейскому инвестиционному банку поддерживать инвестиции стран ЕС в Иране. «Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям. У нас, Еврокомиссии и ЕС, есть обязанность сделать все возможное, чтобы защитить наш европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия», – подчеркнули в Брюсселе.

По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, это решение стало «демонстрацией европейского единства».

«Пока иранцы соблюдают свои обязательства, ЕС, конечно, будет придерживаться соглашения, архитектором которого он был, соглашения, которое было единогласно ратифицировано Советом Безопасности ООН и которое имеет важнейшее значение для сохранения мира в регионе и в мире», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, так как информация, поступившая от Израиля, говорит о том, что Иран не прекратил разрабатывать ядерное оружие и продолжает обогащать уран. Трамп заявил о намерении вернуть санкции, затрагивающие энергетику, нефтехимический и финансовый секторы иранской экономики. Партнеры Тегерана также рискуют оказаться под жесткими ограничениями.

В Европе до последнего не теряли надежду на то, что американского президента удастся переубедить, на переговоры в Вашингтон ездили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам российских экспертов, результатом действий Белого дома может стать восстановление нефтяного эмбарго в отношении Ирана и даже полномасштабная война с Ираном, и которая на время полностью уберет Иран полностью с глобального рынка нефти. В результате цены на нефть могут подскочить до $100 за баррель, что, как минимум, на руку президенту США, обещавшему развитие американской нефтяной отрасли, а также России, бюджет которой почти наполовину формируется за счет экспорта энергоресурсов.

Брюссель, Мария Вяткина

Брюссель. Другие новости 18.05.18

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