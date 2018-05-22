«Бинбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие» незаконно потеряли 239 млрд рублей

В трех санируемых банках «Бинбанк», «Промсвязьбанк» и «Открытие» временные администрации обнаружили незаконные сделки по выводу активов на общую сумму в 239 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев, выступая сегодня в Госдуме, передает Infox.ru.

Он уточнил, что по выявленным фактам поданы заявления в правоохранительные органы, и эта работа продолжается.

По словам Поздышева, временные администрации использовали и более мягкую схему возврата активов. Однако оценки ЦБ и собственников об объеме добровольно переданных активов разошлись. Экс-владельцы говорят о сумме, превышающей 400 млрд рублей, а регулятор – всего о 100 млрд.

Все три банка сейчас санируются ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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