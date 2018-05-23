«Патриотично»: госбанк ВТБ решил выполнить санкции США против «РусАла»

Одним из кандидатов на уголовное преследование за содействия антироссийским санкциям США, если такая поправка в УК РФ все-таки будет принята Госдумой, может оказаться руководитель госбанка ВТБ Андрей Костин. В интервью западным СМИ он заявил, что финучреждение не будет кредитовать компанию «РусАл» и другой бизнес Олега Дерипаски в соответствии с теми ограничениями, которые ввел Вашингтон против России.

«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», – заявил Костин CNBC (цитата по РБК), отвечая на вопрос о том, стоит ли банку пересмотреть отношения с бизнесом Дерипаски после новых американских санкций.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что ВТБ исключает в будущем любое сотрудничество с Дерипаской из-за действий Минфина США, Костин ответил: «Конечно, и с компанией (Rusal), до тех пор пока санкции не будут сняты».

«Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC – подразделение Минфина США, занимается санкциями). Это то, что мы должны делать», – заявил Костин. Ранее OFAC сообщило о готовности снять санкции с UC Rusal и En+, если доля Дерипаски в них сократится ниже 50%.

В том же интервью Костин посоветовал правительству РФ остановить ответные меры на санкции США против России, поскольку пользы от этого не будет ни для одной из сторон. «Я рекомендую нашему правительству не действовать по принципу «око за око», потому что в какой-то момент нужно остановиться, это не принесет никому пользы», – сказал он.

Как известно, Минфин США 6 апреля объявил о санкциях против 24 россиян и 14 компаний из России, среди которых были бывший президент En+ Дерипаска, предправления «Газпрома» Алексей Миллер, сенатор Сулейман Керимов и предправления группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, а также сам Костин.

Как сообщал «Новый День», в Госдуме сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает внесение поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие наказание за исполнение и содействие антироссийским санкциям. Нижняя палата парламента решила отложить принятие этого документа для более детального обсуждения после негативных отзывов со стороны бизнес-сообщества, опасающегося уголовного преследования.

Стоит отметить, что ранее госбанк ВТБ, как Сбербанк и «Альфа-банк», закрыл в Крыму все свои подразделения после возвращения полуострова в состав России.

Москва, служб информации РИА «Новый День»

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